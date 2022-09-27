SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月27日）Play07:21SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.73MB)Published 27 September 2022 at 5:49pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 27 September 2022 at 5:49pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞疑為威脅Optus黑客再帖文：檔案己刪、不再理會贖金網上流傳習近平可能被軟禁？招聘廣告薪酬持續上漲 三行業有七成崗位超10萬年薪瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes酒店房爆滿 世界杯球迷為睇波做空中飛人【疫苗快報】香港已放寬入境檢疫至「0+3」（9月27日）【專家話你知】申請簽證注意留澳時間 免前功盡廢俄烏戰爭拖累全球經濟 澳經濟增長大幅下調