SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月28日）Play05:35SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.72MB)Published 28 October 2022 at 6:30pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 28 October 2022 at 6:30pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞新州全面禁止一次性塑膠產品 商戶和市民有何影響？【財案隱藏細節】中低收入者將加稅1500元与IS成员有关的澳洲妇女和儿童从叙利亚启程前往悉尼瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】當局預計夏季新一輪新冠疫情將更輕微（10月28日）洪災最新：維州十歲男童被困雨水渠獲救（10 月 28 日）如何處理常見的植物病蟲害?【堅持到底】我為何由社工轉為藝術工作者？