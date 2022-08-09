SBS 新聞簡報（6月28日）

最新通脹率5.6% 比上月大幅回落

統計局今日公佈，截至5月份的過去12個月，消費者價格指數增長5.6%，由4月份的6.8%大幅下降，也低於經濟學家預測的6.1%，增幅是自去年4月以來最低。





數據顯示，住屋、食品及飲品、傢俬及家用設備的價格增長最大，而汽車燃料價格下跌，抵銷了增長。





AMP首席經濟學家奧利弗表示，通脹率持續下降的趨勢，給予央行暫停加息提供空間。





不過，財政部長查默斯表示，通脹數字仍然過高，加上全球挑戰，嚴重影響澳洲經濟。他說雖然財政盈餘可能高於上月的財案預期，但希望通脹能更快緩和。



國會調查前自由黨部長涉嫌受賄

國會調查發現，前自由黨部長羅伯特（Stuart Robert）涉嫌受賄。





一個審計委員會正在調查，羅伯特是否利用一間和他有關聯的企業，來接收顧問公司Synery 360的款項，來換取其協助獲得政府合同。但他已否認指控。





內閣部長索頓表示，聲稱一名國會議員接受財務利益是非常嚴重的指控，需要進一步調查。他已指示相關部門和公務員協助調查。





羅伯特月前已辭去議員職務，觸發黃金海岸Fadden選區補選。



澳洲三學府首進世界大學排名前20

受惠於QS改變了統計方法、引入了「重視國際研究和可持續性」的新指標，澳洲幾乎所有學府的排名都有上升。





其中墨爾本大學上升19位，達到全球第14，超越耶魯大學；雪梨大學和新南威爾士大學分別上升22位和26位，並列第19。共有9間大學躋身百大。





其他大學方面，麻省理工、劍橋和哈佛分列前三。新加坡國立大學排第8是亞洲第一。中港學府排名悉數下跌，其中北京大學全球第17位、清華大學第25、港大第26。



反對黨支持禁止網上博彩廣告

國會調查網上博彩廣告，反對黨表示支持予以禁止。





調查報告指，網上博彩廣告剝削脆弱社群的受眾，因而提出31項建議，包括對廣告實施3年的禁令。





反對黨領袖達頓表示，這些廣告吸引年輕人、破壞家庭，政府應就報告盡快採取措施。



新州擬採人工智能審批建築工程

新州政府計劃採用人工智能技術來加快審批建築工程。





規劃廳長斯卡利（Paul Scully）表示，好像ChatGPT這樣的技術可以幫助發展商在提交工程方案前加快發現問題。





他說已指示其部門，在全球搜尋最合適的人工智能設備和類似的規劃個案。



瓦格納首領抵白俄 普京將調查資金

他說，白俄不會為瓦格納建設軍營，但如有必要，將協助提供住宿。





而俄羅斯總統普京向參與制止叛亂事件的軍方人員講話時，讚揚他們制止了內戰。





他提到瓦格納集團獲當局提供超過860億盧布、相當於10億美元的資助，而普里戈津的餐飲生意同期幾乎賺取了相同金額的收益，當局將調查資金問題。



俄軍導彈襲烏東城鎮釀8平民死亡

與此同時，烏克蘭東部城鎮克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）遭到俄軍導彈襲擊。





其中一枚導彈擊中一間餐廳，造成至少8人死亡，56人受傷。另一枚導彈襲擊城外一個村莊，5人受傷。





當局仍在救援傷者並送院。



體育消息

女籃亞洲盃，在雪梨主場作戰的澳洲隊，昨晚以91比45擊敗中華台北，今晚擊敗日本隊就能鎖定八強席位。



