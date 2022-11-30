SBS 新聞簡報（11月30日）

國會通過對前總理莫理遜的譴責動議
前總理莫理遜成為澳洲史上首個遭到國會譴責的前總理。
工黨今日就莫理遜在任期間兼任多個部長職務而在眾議院發起譴責動議，。
莫理遜堅稱自己並沒做錯，又批評政府是「政治恐嚇」和「報復」。他獲得反對黨的多名同僚支持。
但自由黨議員阿切爾就投票贊成譴責莫理遜，表示無法接受他的行為和拒絕道歉。
聯邦反腐機構草案完成國會立法程序
設立聯邦反腐機構的法案已在國會獲得通過。
，加大對反腐機構進行監管的權力，今日發還眾議院後亦告通過。
而中立議員嘗試降低公開聆訊門檻的修改則被否決。朝野兩黨都同意要經過「特殊情況」測試才會舉行公開聆訊。
立法程序完成後，總理艾巴尼斯形容今次是誠實、負責、廉潔和信任的勝利。律政部長載夫斯亦表示這個是「國家歷史性的一日」。
【全國領先】北領地提高入刑最低年齡
北領地議會通過提高刑事罪行的最低年齡。
當地的入刑年齡將會從10歲提高到12歲。此舉亦令北領地成為澳洲首個提高最低入刑年齡的司法轄區。
聯合國一直呼籲澳洲。目前多個州份都考慮就此進行修例。
美國指中國核武器發展迅速
國際方面，美國國防部表示，如果中國維持現時核武器發展速度，到2035年可能擁有1500枚核彈頭。
五角大樓發表中國軍力報告，指中國目前擁有400多枚核彈頭儲備，但發展迅速、規模大，並沒維持以精簡和有效威懾為前提的戰略。
中方早前表明反對美方對其正常的核力量現代化指手劃腳，妄加揣測，針對中國量身定制核威懾戰略。
港府：防範再次顏色革命
在香港，保安局局長鄧炳強表示，要對「再次顏色革命」的雛型防範於未然。
他說過去幾日在大專院校和街頭有人以為名，試圖煽動針對中央的活動，事件並非偶然，是有高度組織性，並在不同社交平台策動有關活動。
他說當局會嚴正執法，防止社會重回2019年混亂不堪的狀態，警告無論是否內地學生或傳媒，都可能要承受法律後果。
澳印自貿協定新條款通過
澳洲和印度的自由貿易協定的新條款，在印度政府內閣通過。
澳洲國會已在上星期通過。新的內容生效之後，九成的澳洲出口印度貨物，包括肉類、羊毛、棉花、海鮮、堅果和牛油果，都會免稅。
調查：年輕人擔心環保、公平與財務問題
調查顯示，澳洲很多年輕人對前途感到迷茫。
慈善機構Mission Australia進行的年度青年調查，詢問了1萬8千800名15至19歲的澳洲人有關個人和國家的問題。
結果顯示，他們最擔憂的是環保、公平與歧視、心理健康等問題，以及自己在財務和住房方面的挑戰。十份一的受訪者表示舊年沒一個安全的住所，有半成人無法繳交費用。
調查：三份一人在職場受性騷擾
調查發現，性騷擾仍然是職場普遍的問題。
澳洲人權專員公署訪問了1萬人，發現三份一人過去5年曾經在職場遭受性騷擾，亦只有三份一人認為僱主有足夠措施打擊這個問題。不過，只有百分之18的事件有進行彙報。
性別歧視專員珍擎斯表示，情況並無改善，證明仍需要做更多工作。
墨爾本直升機撞民居機師輕傷
墨爾本一架直升機撞到民居，機師受輕傷。
事發今日下午1點，直升機在墨爾本東南區撞到一間房屋的屋頂。當時房屋內無人，當局將附近道路封鎖。
而機師被困在機身中，救援人員用起重機花了一個鐘才把他救出並送院。
體育消息
澳洲隊 Socceroos 今晚凌晨2點迎來世界盃分組賽，必須擊敗丹麥才能確保晉級十六強；打和就要視乎突尼西亞和法國隊的比賽結果，而輸球就必定出局。
主教練阿諾德在賽前的記招表示，會全力追求勝利而非和局。
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