SBS 新聞簡報（11月30日）

國會通過對前總理莫理遜的譴責動議

前總理莫理遜成為澳洲史上首個遭到國會譴責的前總理。





莫理遜堅稱自己並沒做錯，又批評政府是「政治恐嚇」和「報復」。他獲得反對黨的多名同僚支持。





但自由黨議員阿切爾就投票贊成譴責莫理遜，表示無法接受他的行為和拒絕道歉。



聯邦反腐機構草案完成國會立法程序

設立聯邦反腐機構的法案已在國會獲得通過。





而中立議員嘗試降低公開聆訊門檻的修改則被否決。朝野兩黨都同意要經過「特殊情況」測試才會舉行公開聆訊。





立法程序完成後，總理艾巴尼斯形容今次是誠實、負責、廉潔和信任的勝利。律政部長載夫斯亦表示這個是「國家歷史性的一日」。



【全國領先】北領地提高入刑最低年齡

北領地議會通過提高刑事罪行的最低年齡。





當地的入刑年齡將會從10歲提高到12歲。此舉亦令北領地成為澳洲首個提高最低入刑年齡的司法轄區。





聯合國一直呼籲澳洲 將刑事責任年齡至少提高到14歲 。目前多個州份都考慮就此進行修例。



美國指中國核武器發展迅速

國際方面，美國國防部表示，如果中國維持現時核武器發展速度，到2035年可能擁有1500枚核彈頭。





五角大樓發表中國軍力報告，指中國目前擁有400多枚核彈頭儲備，但發展迅速、規模大，並沒維持以精簡和有效威懾為前提的戰略。





中方早前表明反對美方對其正常的核力量現代化指手劃腳，妄加揣測，針對中國量身定制核威懾戰略。



港府：防範再次顏色革命

在香港，保安局局長鄧炳強表示，要對「再次顏色革命」的雛型防範於未然。





他說過去幾日在大專院校和街頭有人以 紀念烏魯木齊火警 為名，試圖煽動針對中央的活動，事件並非偶然，是有高度組織性，並在不同社交平台策動有關活動。





他說當局會嚴正執法，防止社會重回2019年混亂不堪的狀態，警告無論是否內地學生或傳媒，都可能要承受法律後果。



澳印自貿協定新條款通過

澳洲和印度的自由貿易協定的新條款，在印度政府內閣通過。





澳洲國會已在上星期通過。新的內容生效之後，九成的澳洲出口印度貨物，包括肉類、羊毛、棉花、海鮮、堅果和牛油果，都會免稅。



調查：年輕人擔心環保、公平與財務問題

調查顯示，澳洲很多年輕人對前途感到迷茫。





慈善機構Mission Australia進行的年度青年調查，詢問了1萬8千800名15至19歲的澳洲人有關個人和國家的問題。





結果顯示，他們最擔憂的是環保、公平與歧視、心理健康等問題，以及自己在財務和住房方面的挑戰。十份一的受訪者表示舊年沒一個安全的住所，有半成人無法繳交費用。



調查：三份一人在職場受性騷擾

調查發現，性騷擾仍然是職場普遍的問題。





澳洲人權專員公署訪問了1萬人，發現三份一人過去5年曾經在職場遭受性騷擾，亦只有三份一人認為僱主有足夠措施打擊這個問題。不過，只有百分之18的事件有進行彙報。





墨爾本直升機撞民居機師輕傷

墨爾本一架直升機撞到民居，機師受輕傷。





事發今日下午1點，直升機在墨爾本東南區撞到一間房屋的屋頂。當時房屋內無人，當局將附近道路封鎖。





而機師被困在機身中，救援人員用起重機花了一個鐘才把他救出並送院。



體育消息

澳洲隊 Socceroos 今晚凌晨2點迎來世界盃分組賽 最後一場的關鍵戰 ，必須擊敗丹麥才能確保晉級十六強；打和就要視乎突尼西亞和法國隊的比賽結果，而輸球就必定出局。





主教練阿諾德在賽前的記招表示，會全力追求勝利而非和局。

