國會通過動議譴責莫理遜兼任部長「破壞民主」

工黨今日（11月30日）在眾議院發起動議，就報告，對其作出譴責。本周發表的報告指，其「奇異」的做法損害民主制度下的信任。
莫理遜此前已回應報告指，結果證明他並無違法，而他今晨在議事堂回應譴責動議時表示「無意再評論這政府的政治恐嚇」，但堅稱兼任部長是為了應對「國家危機」。
「我不會為採取行動而道歉......在那時期，我們為我們在公共衛生、經濟和國家安全方面的生存而戰。」
莫理遜又形容動議為「政治報復」，「這些是反對黨的做法，不是政府的，政府應明白勝出（選舉）的恩典是一種美德......我會聽從我的信念，嗤之以鼻。」
他講話後獲得多名兩黨聯盟的同僚擁抱，隨後直接離開議事堂。
總理艾巴尼斯接著講話，形容莫理遜兼任5個部長職務的做法是「濫權和破壞我們的民主」，表示國會有責任譴責這種行為。他引用美國國會山莊騷亂事件指，民主並非「理所當然」。
的勞資關係部長博克（Tony Burke）表示，沒一個議員認為莫理遜的做法符合眾議院的標準。他回應昨日國家黨批評小題大作：「這不是小事，這關乎負責任政府的核心原則。」
自由黨議員阿切爾（Bridget Archer）是唯一表態會支持譴責的反對黨成員，她形容莫理遜的做法是「對民主的冒犯」。
內政事務發言人安德路絲（Karen Andrews）曾要求莫理遜辭職，但指工黨應把時間放在改革上，而非搞「政治噱头」。她並沒參與投票。
最終，眾議院以86對50票通過譴責動議。莫理遜成為澳洲首位遭國會譴責的前總理，是四年內第二位遭譴責的自由黨議員。
不過，譴責動議只是象徵性的政治表態，不具有任何法律後果。
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