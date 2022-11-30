國會通過動議譴責莫理遜兼任部長「破壞民主」

莫理遜此前已回應報告指，結果證明他並無違法，而他今晨在議事堂回應譴責動議時表示「無意再評論這政府的政治恐嚇」，但堅稱兼任部長是為了應對「國家危機」。





「我不會為採取行動而道歉......在那時期，我們為我們在公共衛生、經濟和國家安全方面的生存而戰。」



莫理遜又形容動議為「政治報復」，「這些是反對黨的做法，不是政府的，政府應明白勝出（選舉）的恩典是一種美德......我會聽從我的信念，嗤之以鼻。」





他講話後獲得多名兩黨聯盟的同僚擁抱，隨後直接離開議事堂。





總理艾巴尼斯接著講話，形容莫理遜兼任5個部長職務的做法是「濫權和破壞我們的民主」，表示國會有責任譴責這種行為。他引用美國國會山莊騷亂事件指，民主並非「理所當然」。





自由黨議員阿切爾（Bridget Archer）是唯一表態會支持譴責的反對黨成員，她形容莫理遜的做法是「對民主的冒犯」。





內政事務發言人安德路絲（Karen Andrews）曾要求莫理遜辭職，但指工黨應把時間放在改革上，而非搞「政治噱头」。她並沒參與投票。





最終，眾議院以86對50票通過譴責動議。莫理遜成為澳洲首位遭國會譴責的前總理，是四年內第二位遭譴責的自由黨議員。





不過，譴責動議只是象徵性的政治表態，不具有任何法律後果。

