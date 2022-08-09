SBS 新聞簡報（7月4日）

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儲備銀行本月維持基準利率4.1厘不變

儲備銀行宣佈，
本月維持基準利率4.1厘不變


央行董事局今日召開議息會議作出該決定，是15個月內第2次暫停加息。目前官息仍然是自2012年5月以來最高水平。

行長洛菲利表示，自去年5月以來已加息400個基點，正發揮功效，在澳洲經濟中建立一個更可持續的供求平衡。

他說通脹經已見頂，5月的消費者物價指數呈現回落跡象，但強調數字仍然過高，會繼續警惕高通脹預期所造成價格及工資增長過高的風險。

外界料央行今年再加息兩次至4.5%

金融部長加拉格爾對儲備銀行暫停加息表示歡迎。

她說政府正採取措施遏制通脹、緩解生活開支，並投資到具生產力和韌性的經濟中，而上述消息對家庭而言是好事。

AMP首席經濟學家奧利弗表示，儲銀正面對一個在「不令經濟陷入衰退」的情況下壓低通脹的「平衡之舉」。但他認為，經濟開始在多次加息的重壓下陷入困境。

業界預測，央行今年還會加息兩次至4.5%，並在明年6月開始減息。

外長：港警通緝澳洲人士違背言論自由

國安處昨日宣佈通緝8名人士
，包括定居南澳的許智峯和澳洲籍律師任建峰。

黃英賢表示，澳洲有法例保障言論自由，大眾有權和平表達他們的政治觀點，亦會支持在澳洲的人士行使有關權利。

反對黨的署理外交事務發言人帕特森形容，通輯令是企圖壓制和恐嚇居住在澳洲、批評中國政府的人士，是「不可接受」。

中方批評外國政客發表「涉港謬論」

中方表示，對外國政客發表的涉港謬論強烈不滿和堅決反對。

美國國務院表示，通緝令將開創一個危險的先例，威脅世界各地人士的人權和基本自由。英國也批評此舉是中國域外法律威權影響力。

外交部駐港公署批評相關言論是公然詆毀香港國安法，干預特區法治和正常執法。

聲明指，相關人士長期從事反中亂港活動，勾結外部勢力賣港求榮，而特區警方通過保護性管轄條款正當執法，是符合國際法及國際通行慣例。

莫斯科稱遭烏克蘭無人機襲擊

俄羅斯稱烏克蘭對莫斯科發動無人機襲擊，導致機場航班中斷。

據報至少三架無人機在莫斯科上空被攔截，另一架被搫落。俄羅斯外交部表示，基輔試圖襲擊機場等民用基礎設施，是恐怖主義行為。

與此同時，烏方稱在東部城市巴赫穆特的戰鬥加劇，過去一星期奪回超過37平方公里的領土。

兩國領袖會面 澳洲放寬印尼公民簽證

印尼總統佐科威訪問澳洲，和總理艾巴尼斯會面，並就放寬印尼公民的簽證達成協議。

新規定下，澳洲將會對印尼人申請商務簽證，從3年延長到5年，並開放商務護照使用快速通道，也會增加長達10年的旅遊簽證。

澳洲印尼商會對此表示歡迎，相信可加深兩國在2020年簽署、價值183億元的雙邊貿易協議。

數據：疫情期間業主利潤創新高

數據顯示，物業投資者的利潤在2020-21年創新高。

租客權益倡議組織Better Renting對稅務局的數據進行分析發現，全國有53%業主在該財年賺取利潤，總共超過100億元。與此同時，租客就在新冠疫情中掙扎。

此外，全國出租物業中，有半數是由平均擁有2.6個投資單位的業主持有。

體育消息

國際足聯正在審議，是否批准即將舉行的澳新女足世界盃，在賽場懸掛和展示原住民和托勒斯海峽島民旗幟。

國際足聯一向禁止賽場出現政治宣傳內容，
去年世界盃就禁止球員佩戴彩虹臂章


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