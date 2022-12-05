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SBS 新聞簡報（12月5日）

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Published 5 December 2022 at 6:38pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 5 December 2022 at 6:38pm
By Koma Cheng
Source: SBS

南澳政府提核能發電被聯邦政府拒絕

聯邦政府拒絕南澳提出考慮核能發電的意見。

澳英美聯盟協議的核動力潛艇基地，將會在南澳建造。州長馬利瑙斯卡斯表示，潛艇將會顯示核能的安全性。

不過，總理艾巴尼斯和環境部長普莉貝斯都否認核能發電的可能性。艾巴尼斯在接受訪問時表示，政府專注於尋找可靠和可持續的方式來解決能源價格上漲問題。

他說說尊重馬利瑙斯卡斯的意見，但每5年就有討論核能發電的經濟分析，而每次答案都是「不」。

維州工黨政府內閣今日宣誓就任

連任的維州工黨政府要員，今日在州督府宣誓就職。

副州長艾倫繼續兼任運輸職務，帕拉斯開始他第三次的財政廳長任期。賽姆斯繼續擔任律政廳長，托馬斯亦繼續做衛生廳長。

布蘭德索恩因為兄弟在建築業工作而有利益衝突，讓出規劃廳長給基爾肯尼，改任殘障和長者事務。

除此以外，內閣人選基本沒變，只是負責的職務有少許變更。

中國新增個案回落 防疫限制放寬

國際方面，中國內地今日新冠確診個案回落到3萬宗以下，廣東省仍佔最多有6502宗，其中廣州4700多宗。

與此同時，多個城市進一步放寬防疫措施。深圳各類公共場所不再檢查核酸證明，憑健康碼進入，但酒吧等密閉場所仍需要核酸結果。

北京公共交通今日起不再檢查乘客的核酸證明。烏魯木齊的住宅區、公共場所和公共交通都不再檢查，亦不作常規核酸檢測。

法國總統稱考慮俄方要求遭抨擊

法國總統馬克龍表示，如果莫斯科同意談判結束戰爭，西方應該考慮俄羅斯在安全方面的要求。

相關言論引起烏克蘭和波羅的海國家的批評。烏克蘭總統辦公室回應，世界需要俄羅斯的安全保障，而不是相反。

俄方早期表示，和西方談判的前提是承認在9月併入的新領土。美方表示，這個要求顯示莫斯科缺乏和談的誠意。

特朗普籲廢止憲法和大選結果遭抨擊

美國前總統特朗普聲稱憲法和大選結果應被推翻，引發廣泛抨擊。

特朗普在自己創辦的社交平台表示，自己才是2020年總統大選的勝利者，指大規模的選舉欺詐足以廢止憲法。

貼文引發朝野譴責。白宮發言人表示，攻擊憲法是對國家靈魂的詛咒，理應被拒絕。

而民主黨參議院領袖舒默呼籲共和黨拒絕提名特朗普參加2024年總統大選。他說對方先是和反猶主義人士見面，又提出終結憲法民主，是失控和危險的人物。

新州重查40年前以色列領館爆炸案

新州的死因庭對40年前的以色列領事館爆炸案進行死因研訊。

州政府今日宣佈，就1982年針對以色列領事館和Bondi一個球會的兩宗爆炸案，為相關線索懸賞1百萬元。當年的案件並未造成死亡。

由於當年正值以巴衝突，警方相信和巴勒斯坦人有關。而猶太人社區指，這宗懸案是針對平民的恐怖襲擊，需要真相大白。

塔州博物館尋獲丟失滅絕袋狼標本

最後一隻塔斯曼尼亞虎的標本，在丟失85年後重見天日。

這種有著老虎條紋的袋狼在1936年滅絕。而最後一隻當時在荷伯特的動物園死亡。牠被分開皮毛和骸骨保存，但其後失蹤，數十年被認為已丟失。

直至早前研究員確認，一塊在博物館展出的皮毛，就是屬於那隻袋狼。

新西蘭政府向原住民部落道歉

新西蘭政府向其中一個原住民部落作正式的道歉和賠償。

在經過30年和Ngati Maniapoto部落的談判後，總理阿德恩代表王室正式道歉，並宣佈作出價值1億5500萬澳元的賠償，並承諾歸還36個文化聖地。

阿德恩用英語和毛利語表示，該部落經歷在180年的委屈與痛苦之後，終於獲得早應作出的皇家道歉。

體育消息

巴西球王比利因為結腸癌化療無效而住院，令眾多球迷聚集在聖保羅的醫院外為他祈禱。

82歲的比利近年健康欠佳，日前更被送入臨終病房。正值世界盃期間，他的狀況亦引起各界擔憂。

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