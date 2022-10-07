SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月7日）Play05:42SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.87MB)Published 7 October 2022 at 6:43pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 7 October 2022 at 6:43pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞泰國托兒所槍擊慘案升至37死 目擊者：槍手用刀砍孩子的頭【免費！】香港將派50萬機票 誘旅客回流拯救經濟【洪水警告】氣象局：新州洪水未來幾天將顯著惡化瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】維州疫情大流行聲明下周三結束（10月7日）【Optus數據泄露】警方拘捕首名疑犯 政府新規打擊詐騙SBS 中文新聞 （10月7日）推陳出新！創科企業發展水陸兩用車及多功能機械人