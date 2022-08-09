SBS 新聞簡報（5月9日）

【財案2023】預計實現15年來首次盈餘

總理艾巴尼斯表示，工黨政府的財政預算案在經濟上遠超兩黨聯盟，也會提供紓解民困的有效措施。





艾巴尼斯今日在國會的質詢時間表示，兩黨聯盟在2022年財案赤字779億元，佔國民生產總值（GDP）的3.4%。他說，國家財政在工黨的經濟管理下實現盈餘，前政府應為此感到羞恥。



【財案2023】政府被指對能源費用無能為力

反對黨批評，工黨干預能源市場的做法有害，但仍然未能令財案有效解決電費和煤氣費問題。





雖然 財案預計會提出接近150億元的紓困措施 ，但反對黨領袖達頓表示，工黨應為能源費用高企而負責，但卻對此無能為力。





他說工黨在大選承諾每年為民眾減少275元的電費，又承諾減輕家庭的生活開支壓力，但在工黨治下澳洲人反而支付更多。



【財案2023】民眾擔心紓困措施難見效

SBS進行街訪，不少民眾都擔心財案的紓困政策是否可以即時見效。





一位市民表示，所有人包括政府都知道生活開支危機，但電費、油費、物價的升幅仍然超過工資增長。





另一位市民就呼籲當局解決生活雜貨價格攀升的問題。



新州反對黨議員當選上議院議長

新州反對黨議員在政府支持下，當選上議院議長。





在所屬的國家黨反對下，前旅遊廳長富蘭克林（Ben Franklin）仍獲推舉出任該職務。





由於議長在議會一般保持中立、不投票，富蘭克林任職令反對黨的票數減少一個。



干涉內政爭議升級 中加互相驅逐外交官

因應中國駐多倫多領事館外交官趙巍早前被指試圖威脅加拿大國會議員的家人，加拿大外長趙美蘭宣佈將其列為不受歡迎人士並予以驅逐。她說加方不會容忍外國以任何形式干涉內政。





中國外交部隨後宣佈，針對加方無理行徑，中方決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為不受歡迎的人士，要求星期六前離華。



以軍空襲加沙 稱實現精準打擊

在中東，據報以色列空襲加沙地區，殺死伊斯蘭聖戰運動（Islamic Jihad）三名高級指揮官。





以軍形容今次行動精準打擊該組織的領導層，而巴勒斯坦當局指襲擊至少造成7名平民死亡。



奧克蘭暴雨成災 當局宣佈緊急狀態

新西蘭北島奧克蘭因暴雨引發洪水，當局宣佈緊急狀態。





當局已發出嚴重雷暴警告，並呼籲民眾做好疏散準備，並對動物和財物做好保護措施。





奧克蘭市長正在訪澳，已取消行程返國。



體育消息

勞倫斯世界體育獎，阿根廷球星美斯繼2020年後，再奪得最佳男子運動員獎，國家隊就獲評選最佳隊伍。



