SBS 新聞簡報（8月9日）

聯邦政府將和各州地討論凍結租金

雖然工黨有意再次就草案在國會闖關，但沒綠黨支持的話無法在參議院通過。而綠黨一直要求草案增加凍結租金和明確撥款數字的內容。





總理艾巴尼斯將會在下星期三召開國家內閣會議，和各州地政府討論提高租戶權益的議題。





綠黨的房屋事務發言人錢德勒-馬瑟表示，現在各州和領地幾乎全部是工黨執政，艾巴尼斯應運用他的權力和資金，令各州地政府接受設置加租上限、保障租戶權利。



美大使上任一周年 讚澳洲有能力可信任

她在周年致辭中提到，中國在南太平洋的影響力持續增加，為本地區帶來挑戰，而她作為美國的代表，以加強和盟友的聯繫作為回應。





她說沒比澳洲更強大、更值得信任、更有能力的夥伴，而她很榮幸過去一年見到澳美兩國加強軍事、商業和學術方面的聯繫。



北京暴雨成災已釀33死18失蹤

在北京，截至今日凌晨暴雨成災已造成33人死亡，18人失蹤。





北京市政府召開防汛救災工作情況發佈會，指死難者主要由於洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成，其中5人是因為搶險救災犧牲，失蹤者中有一名是救援人員。





當局表示，今次洪水已造成近129萬人受災，5.9萬間房屋倒塌，14.7萬間屋嚴重受損，22.5萬畝農田被毀，而財產損失仍在統計中。



國會調查指政府採購不合規定

國會一個委員會調查發現，聯邦政府各部門在採購物資時並沒符合規定。





調查發現，2021-22財年支出800億元，向1.2萬間企業批出超過9萬份合同。報告提出19項建議，包括在公共部門培訓專門的採購專家、在採購規定中強調要符合納稅人金錢的價值。





委員會主席、工黨議員希爾（Julian Hill）表示，公共部門有需要改變文化來確保公帑被正確使用。



共和派學者宣誓就任維州總督

維州總督一職由一名共和派人士接任。





蒙納殊大學前校長、澳洲大學聯盟前主席加德納（Margaret Gardner）今日正式宣誓就任維州第30任總督。





大學聯盟促教育貸款與通脹掛鉤

聯盟主席勞埃德（David Lloyd）向全國記者俱樂部表示，澳洲需要更多年輕人進入大學，以填補未來的技能和人手短缺。





他建議貸款項目在無需變更制度的情況下，增加和通脹率掛鉤的措施。



聯邦銀行錄過百億利潤破紀錄

最新的數據顯示，由於利率攀升，該銀行在2022-23財年的收入比前一年增加了13%，從而令淨利潤上漲5%。





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