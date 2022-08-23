報告：莫理遜秘密自我任命沒違法卻損害責任政府

律政部首席顧問 Dr Stephen Donaghue QC 的報告，對莫理遜的秘密做法加以嚴厲的批評，指這對「責任政府」(responsible government) 造成了損害。





該報告認為，莫理遜的自我委任，特別是委任為資源部長的做法，沒有違規，但就質疑，他沒把此事通知國會、市民大眾和其他部長的做法，是否符合澳洲憲法第 2 章，關於「責任政府」的原則。





時任莫理遜內閣成員大部分都不知道他秘密自我任命一事。





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Dr Stephen Donaghue QC 這樣寫道：



依我所見，這並不符合該原則。





報告指，澳洲總督就任命一事上，沒有酌處權去拒絕總理這些建議。





另外，報告又指，憲法上和法律上也沒有規定，必須要把這個任命通知其他人，或是要先作宗教式或非宗教式宣誓，是構成它合法性的條件。





莫理遜在秘密自我任命為資源部長後，曾出手阻撓時任屬於國家黨的資源部長 Keith Pitt 有關 PEP 11 離岸勘探石油項目的意圖，結果他成功否決了該計劃。





聯邦上訴法院正排期聆訊這宗案件。





莫理遜表示，這是他唯一一次使用他的權力。



由他 (莫理遜) 獲委任的那一刻開始，不論在法律層面上和政治層面上，他都需要為管治那個部門負責，可是他卻不需為他所擔當那個職位的表現 (不論其表現優劣) 進行問責。 律政部首席法律顧問 Stephen Donaghue QC