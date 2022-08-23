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報告：莫理遜秘密自我任命沒違法卻損害責任政府

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Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks to the media during a press conference

澳洲總理艾巴尼斯於 8 月 23 日召開記者會。 Source: AAP / AAP

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Published 23 August 2022 at 1:54pm, updated 17 minutes ago at 2:01pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Thomas Sung
Source: SBS

上任總理莫理遜秘密自我委任 5 個部長的做法，在過去一周鬧得沸沸揚揚，律政部首席顧問為此所做的報告，昨日呈交了給總理艾巴尼斯，並已於今天公佈。

Published 23 August 2022 at 1:54pm, updated 17 minutes ago at 2:01pm
By Aaron Wan
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律政部首席顧問 Dr Stephen Donaghue QC 的報告，對莫理遜的秘密做法加以嚴厲的批評，指這對「責任政府」(responsible government) 造成了損害。

該報告認為，莫理遜的自我委任，特別是委任為資源部長的做法，沒有違規，但就質疑，他沒把此事通知國會、市民大眾和其他部長的做法，是否符合澳洲憲法第 2 章，關於「責任政府」的原則。

時任莫理遜內閣成員大部分都不知道他秘密自我任命一事。

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Dr Stephen Donaghue QC 這樣寫道：
依我所見，這並不符合該原則。

報告指，澳洲總督就任命一事上，沒有酌處權去拒絕總理這些建議。

另外，報告又指，憲法上和法律上也沒有規定，必須要把這個任命通知其他人，或是要先作宗教式或非宗教式宣誓，是構成它合法性的條件。

莫理遜在秘密自我任命為資源部長後，曾出手阻撓時任屬於國家黨的資源部長 Keith Pitt 有關 PEP 11 離岸勘探石油項目的意圖，結果他成功否決了該計劃。

聯邦上訴法院正排期聆訊這宗案件。

莫理遜表示，這是他唯一一次使用他的權力。
由他 (莫理遜) 獲委任的那一刻開始，不論在法律層面上和政治層面上，他都需要為管治那個部門負責，可是他卻不需為他所擔當那個職位的表現 (不論其表現優劣) 進行問責。
律政部首席法律顧問 Stephen Donaghue QC
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