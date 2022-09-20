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澳洲應否轉制共和？

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英女王剛剛入土爲安，澳洲應否開始辯論專制共和？ (AAP Image/Steven Saphore) Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

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Published 21 September 2022 at 6:00am, updated 21 September 2022 at 6:35am
By Thomas Sung
Source: SBS

已故英女王剛剛入土爲安，而澳洲坊間就開始辯論澳洲應否轉為共和體制。但目前是否討論這個議題的適當時機？如果是的話，那麽支持君主立憲體制或支持共和政體的理據又在哪裏？ 抑或大家要先理出一個共和體制的模式，才展開辯論更爲恰當？

Published 21 September 2022 at 6:00am, updated 21 September 2022 at 6:35am
By Thomas Sung
Source: SBS
宋慶勤請前國會議員廖嬋娥女士、獨立自由評論員黃樹樑及張顯揚、陶建文律師及郭世源大律師分別就以上的問題，發表意見。

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