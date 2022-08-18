【台灣反軍演】空軍機師：有能力及計劃對付中國戰機

繼美國眾議院議長佩洛西後，一個美國國會五人代表團日前亦訪問台灣，中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上回應時，再次反對美國再次不顧中方嚴正交涉和堅決反對執意「竄訪台灣」。





中國解放軍今個星期一起亦再於台灣周邊海上空域、進行多兵種聯合戰備演練，連續數日向台海發射導彈，以及派出飛機入侵台海的空域。





台灣國防部昨晚表示，截至傍晚5點，已發現解放軍21架次軍機、5艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中十多架戰機曾越過海峽中線。





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台灣空軍派遣空中巡邏兵力、以廣播驅離及「防空飛彈追踪監視」等方式應對。





針對中國的新一輪軍演，台灣國防部發言人孫立芳在花蓮空軍基地對記者表示：「台灣政府強烈譴責中國軍方，圍繞住台灣海上空域，不斷進行軍事挑釁，有關做法正破壞地區的和平。」





「（但）中國共產黨的新一輪軍事行動，亦正為台灣軍隊提供進行戰備訓練的機會。」 台灣國防部發言人孫立芳





台灣外交部發言人歐江安則批評中國正利用美國國會議員訪台問題作為籍口。





「（中國）實質是試圖恐嚇台灣，要求我們接受所謂的和平統一條款。」 台灣外交部發言人歐江安





有參與軍演的一名台灣軍機機師向記者解析台灣攔截中國戰鬥機的計劃。





「我有攔截中國軍機的經驗，當台灣空軍得知對方飛近時，就會進行攔截、並在可觀察的範圍內監視對方的踪影，以及保持在適當距離以便進行反擊。」





「台灣軍隊有能力對解放軍軍機進行監視、摸清對方的行動及停止對方的進攻意圖。」







與此同時，「台灣民意基金會」日前公布一份關於民眾「對佩洛西訪台及中國軍演」意見的民意調查；其結果顯示，多達78%的受訪者表示不會害怕「中國軍演」，53%受訪者則歡迎佩洛西訪台。





但台灣民眾對於國安團隊的信心仍然有巨大的意見分歧，46％受訪者指對團隊有信心、但亦有43％受訪者表示並無信心。





台灣民意基金會董事長游盈隆就指，民意調查反映，中國軍演沒有達到威懾效果，但台灣人對台灣軍事實力的信心則仍然不足。





另一方面，中國軍隊將前往俄羅斯、並同俄國、印度、白俄羅斯、蒙古等國家進行聯合軍事演習。





莫斯科在大約一個月前，已宣布有計劃於今個月的 30日、至下個月 5 日舉行名為「2022東方軍演」的演習。





據報，俄羅斯在2018年舉行的同一軍演時，參與國—包括首度參與的中國解放軍—就派出共接近30萬名部隊成員到場，規模相當龐大。



