緬甸違反人權 澳洲施加制裁

昨天 (2 月 1 日）適逢緬甸發生暴力軍事政變兩週年。在該場政變中，民選領袖昂山素姬被罷免和逮捕。





全球多個城市都為此舉行抗議行動。





例如，抗議者在位於坎培拉的緬甸駐澳洲大使館外，一邊焚燒緬甸軍事統治者的畫像，一邊高呼「自由緬甸」 (Free Burma)。





自 2021 年 2 月 1 日緬甸軍政府奪權以來，澳洲政府一直沒有採取任何制裁措施。不過，澳洲外長黃英賢剛宣佈實施新的製裁。





黃英賢表示，這些制裁，包括對 16 名軍事政權的關鍵成員，實施針對性的金融制裁和旅行禁令，並對兩個由軍政府控制的實體，實施針對性的金融制裁，它們是 Myanmar Economic Public Holdings Ltd (MEHL) 和 Myanmar Economic Corporation (MEC)。





在該場軍事政變中，昂山與一眾官員齊齊被捕，其中包括她的幕僚，即來自雪梨的經濟學家 Sean Turnell (特內爾)，據悉，他會被傳召上庭接受審訊。澳洲政府對此表示憂慮。





政變後，數以百萬計的市民曾走上街頭抗議，但軍方迅速鎮壓，許多人因此喪生。





人權組織稱，已有接近 3,000 人喪生、1 萬 4,000 人被拘留，150 萬人流離失所。





他們說，還有很多人遭到強姦和折磨。





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