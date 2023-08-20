第49屆工黨全國大會閉幕 呼籲將「原住民國會之聲」入憲

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總理艾巴尼斯在8月19日參與第49屆工黨全國大會時發表演說 Source: AAP / DOMINIC GIANNINI/AAPIMAGE

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第49屆工黨全國大會在過去的周六(8月19日)正式結束，大會呼籲要將原住民之聲入憲。

總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)在工黨全國大會上對成員表示，贏得公投是他們的責任，並希望工黨能夠在下次選舉中再次獲勝。

一連三日(8月17-19日)在布里斯本舉行的全國大會，最後一日話題的焦點集中在聲音、條約和真相政策上。

澳洲原住民事務部長貝妮（Linda Burney）上台發表演說時情緒激動，她呼籲大家支持政府為原住民之聲進行入憲公投。

貝妮:「我不能獨自贏取這一仗。我們必須共同努力。我們需要走出去，敲門，在社區進行交流。」
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澳洲原住民事務部長貝妮（Linda Burney） Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE

總理艾巴尼斯在演講中建議各成員主動走進社區，獲取公眾的支持。艾巴尼斯表示大會當中的成員都曾舉手支持，表示他們需要言行一致，作出改變。希望他們能夠都走進社區。
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第 49 屆工黨全國大會在布里斯本舉行，總理艾巴尼斯發表講話。 Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE
維州工黨成員兼原住民Yorta Yorta族婦女瓦特(Sheena Watt)也作出回應。

瓦特表示: 「當公投後，我希望你們問自己一個問題：我是否曾盡力與原住民團結一致？答案最好是...是的！」

在雪梨的保守派政治行動會議上，前總理艾保德(Tony Abbott)表示，這一代澳洲原住民並不是受害者，而這一代非原住民澳洲人亦都不是壓迫者。現在不應該在憲法中確立受害者地位。
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前總理艾保德(Tony Abbott)8月19日在雪梨的保守派政治行動會議上發表講話。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

反對黨原住民事務發言人普萊斯（Jacinta Nampajimpa Price）也堅決反對總理提出的公投。

普萊斯表示: 「政府絕對沒有採取任何措施來改善-最邊緣化的澳洲人-的生活。我們的總理只是關心自己受歡迎的程度，他甚至願意為了傳媒的掌聲，與企業的支持，而去撕裂這個國家...真的非常可恥。」

為期三日的大會，工黨除了面對外面的反對聲音，也需應付黨內的分歧。

針對該項3680億元的Aukus核潛艇協議，儘管有大約四分之一的代表表示強烈反對，但最後總理仍然成功地獲得了足夠的支持。

總理艾巴尼斯表示: 「根據建議和分析，我已經確定澳洲在未來需要核動力潛艇。作為一個島嶼大陸，我們的防禦能力將會顯得越來越重要。」
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