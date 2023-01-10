【專家話你知】如何計算資產增值稅的三個例子

如果這是你唯一一家自住屋 (Main Residence)，又從未出租過，那大家便不用繳付資產增值稅。





但如果大家買下物業後首先自住，然後出租，有兩點大家應該了解。





第一，根據 Income Tax Assessment Act 1997 (1997 入息稅評估條例) - SECT 118-192 — 這是一條特別條例，容許一間自住屋，當其首次用作提供可課稅收入時 (首次租出要在 1996 年 8 月 20 日後)，業主便需以當時那自住屋的的市場價格 (Market Value)，作為他們購買這間自住屋的價格。





第二，根據 Income Tax Assessment Act 1997 - SECT 118-145 ，你可以不居於你的自住屋而仍視之為你的自住屋，每次限期最高為 6 年，超過 6 年的日子需要計算資本增值稅。這簡稱 Temporary Absence Rule (即臨時不入住條例)。





這裡有三個例子。





例子一：





甲於 2001 年 7 月 1 日以 $200,000 購入一個物業 (包括印花稅和律師費用) 並立刻入住。





一年後搬出，並於 2002 年 7 月 1 日把這個自住物業租出。當時該屋的市值是 $300,000。





8 年後，亦即 2010 年 7 月 1 日，甲搬回自住屋居住，12 年後，即 2022 年7 月把該自住屋賣掉，扣除中介佣金和律師費後，實得 $1,000,000。





究竟甲需付多少增值稅呢？





答案：



根據上述第一點，這自住屋於 2002 年首次租出，所以，這間屋當作以 $300,000 購於 2002 年。





而根據上述第二點，這自住屋曾租出 8 年，但臨時不入住條例最多有 6 年當作是自住的寬限，所以，甲最少還要繳交 （8 年 - 6 年 = 2 年）兩年的資本增值稅。



有一點需注意，雖然甲實際擁有該自住屋 2022-2001 = 21 年，但他第一次租出是 2002 年，所以，根據第一點，會當他在 2002 年以 $300,000 買入，所以在計算資本增值稅時，甲擁有該屋 2022-2002 = 20 年。





因此:



資本增值了 $1,000,000 - $300,000 (2002 年的市價) = $700,000。



租出期間應課資本增值稅為： $700,000 * 2/20 = $70,000。



由於甲擁有該物業超過 12 個月，可享 50%，即 $70,000/2 = $35,000 折扣。



所以，甲要呈報的資本增值稅為：$70,000 - $35,000 = $35,000





例子二：





甲於 2001 年 7 月 1 日以 $200,000 購入一個物業 (包括印花稅和律師費用) 並立刻入住。





一年後搬出，並於 2002 年 7 月 1 日把這個自住物業租出。當時該屋的市值是 $500,000。





8 年後，亦即 2010 年 7 月 1 日，甲搬回自住屋居住，12 年後，即 2022 年7 月把該自住屋賣掉，扣除中介佣金和律師費後，實得 $1,000,000。





那麼，這次甲需付多少增值稅呢？





答案：



這例子和例子一其實大同小異，小異的地方只有一處，便是甲住了一年後，該自住屋的市場價格上升了不是 $100,000 而是 $300,000，即市價為 $500,000。





所以計算方法如下:



資本增值了 $1,000,000 - $500,000 (2002 年的市價) = $500,000。



租出期間應課資本增值稅為： $500,000 * 2/20 = $50,000。





由於甲擁有該物業超過 12 個月，可享 50%，即 $50,000/2 = $25,000 折扣。





所以，甲要呈報的資本增值稅為：$50,000 - $25,000 = $25,000





例子三：





當自住屋第一次出租是早於 1996 年 8 月 20 日的話，那麼，第一點的 Market Value Rule 不能使用，但第二點的 臨時不入住最高 6 年期限則仍然適用。





甲於 1995 年 7 月 1 日以 $200,000 購入一個物業 (包括印花稅和律師費用) 並立刻入住。





一年後搬出，並於 1996 年 7 月 1 日把這個自住物業租出。當時該屋的市值是 $300,000。





8 年後，亦即 2004 年 7 月 1 日，甲搬回自住屋居住，12 年後，即 2016 年7 月把該自住屋賣掉，扣除中介佣金和律師費後，實得 $1,000,000。





注意，由於第一次出租賺取入息是在 1996 年，所以 Market Value Rule 不適用。該自住屋的成本標準不能以 1996 年的市值 (即 1 年後的 $300,000) 作為成本基準，而是以最初於 1995 年的購入價 $200,000 萬作為 cost base。他擁有該自住屋 21 年。





所以計算方法如下:



資本增值了 $1,000,000 - $200,000 (1995 年的市價) = $800,000。





租出期間應課資本增值稅為： $800,000 * 2/21 = $76,190。





由於甲擁有該物業超過 12 個月，可享 50%，即 $76,190/2 = $38,095 折扣。





所以，甲要呈報的資本增值稅為：$76,190 - $38,095 = $38,095.





詳情，請收聽本集的「專家話你知」。

