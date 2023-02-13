讚賞修復電網 但烏國指是能源戰線勝利言之過早

有烏克蘭官員說，烏克蘭東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）在日前在ㄧ小時內遭受17次飛彈襲擊，是俄軍入侵以來頻率最多的一次，當天俄軍至少對烏克蘭境內發射了35枚飛彈。





烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）表示，俄羅斯的飛彈和無人機擊中6州的電力設施，造成國內大多數地區停電。





烏克蘭武裝部隊表示，俄羅斯軍隊在周五發射100多枚飛彈、進行12次空襲和20次轟炸。烏克蘭表示，但俄軍61枚巡邏飛彈遭摧毀。





烏克蘭民營能源公司DTEK表示，當局趕工修復被俄羅斯攻擊損壞的電網，令烏克蘭的3大主要州和首都基輔周日避免陷入停電。





烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)對修復遭俄羅斯空襲而受損的電網表示讚賞，但他也警告烏克蘭民眾，現在宣布在能源戰線取得勝利言之過早。





澤連斯基稱，電力工人在修復遭俄軍飛彈和無人機攻擊所造成的破壞方面做得非常好，大多數烏國民眾在周末不必面對太多的停電時刻。





他說，這證明了能源工作者的專業精神和奉獻精神。





澤連斯基表示，他要特別關注所有正在恢復國家能源能力的人。大多數烏克蘭人在周末都沒有停電。他指在一些地區和城市，電力供應仍然有限制的，那些地方破壞程度太嚴重。





澤連斯基表示，周一工作日開始後，將再次實施預定的能源中斷計畫。





澤連斯基又指，事實是在導彈和無人機的持續恐怖襲擊之後，可以度過如此和平的能源充裕的日子，證明了能源工作者的專業精神，和每個致力於保護我們的能量系統的人的非凡奉獻精神。





俄羅斯國防部發言人科林申科夫(Igor Konashenkov )的每日更新沒有指明目標是能源設施，但表示設施對烏克蘭軍隊至關重要。





科林申科夫表示，在2月10日，俄羅斯武裝部隊使用遠程精確空中、海上和陸上武器，以及無人機對烏克蘭國防和工業企業，以及交通運輸的關鍵能源系統設施，進行大規模攻擊。





科林申科夫指，大規模攻擊的目的已經達到。所有指定的設施都已被擊中。烏克蘭軍事工業複合體的重要能源已經停止運作。科林申科夫又指，通過鐵路向戰區運送外國武器、彈藥和儲備物資也被停止。





澤連斯基表示，雖然電力工人對俄羅斯的襲擊做出出色的反應，但烏克蘭工人還需要做更多的事情。





澤連斯基指，大家必須了解，這還不是能源戰線上的決定性勝利。不幸的是，俄羅斯可能會發動新的恐怖攻擊。如果造成進一步破壞或用電量增長，可能會有新的限電措施。





但澤連斯基指指，今天和昨天再次證明，烏克蘭人通過共同努力和互相幫助，有能力做大事。



加盧申科（German Galushchenko）亦表示，歸功於一套確保烏克蘭控制領土上的9個核電機組都正常運作並連接至電網的「極速修復計畫」，俄軍攻擊後的電力短缺情形已大大減少。





俄軍近日猛攻烏克蘭東部屢屢失利，烏克蘭方面的數據顯示，今年2月俄羅斯軍隊每一天在烏克蘭戰死的人數達到824人，是去年6月和7月通報數據的4倍多。





烏克蘭一直在為俄羅斯的新攻勢做防禦準備，烏克蘭警告，在經歷了數月的戰敗之後，俄羅斯總統普京希望在 2 月 24 日入侵周年紀念日之前能夠吹噓戰場上的成功。但烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk）州長等部分當地官員說，俄軍的攻勢早已展開。





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