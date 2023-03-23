聯合國召開半世紀首次水事會議 籲關注水資源問題

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在開幕致詞中表示，水是人類的生命之源，「從我們的食物，到整個世界的生態系統，以及各國的農業、經濟、能源，都離不開水。」





但他強調，現在「水有巨大問題」，因為人類對水資源「過度和不可持續地使用，正在打破水循環、污染地下水、破壞生態系統」。





他表示，目前全球四份之三的自然災害是和水有關，全球有四份之一人沒安全管理的水資源或者缺少潔淨用水，超過17億人缺乏基本衛生。





其實澳洲也有水的問題。新州遠西部 Menindee 小鎮，當地的 Darling-Baaka River 河流本周發生 數百萬條魚死亡的事件 。死魚除了引發惡臭，也令當地居民擔心自來水是否可以安全飲用。





新南威爾士大學的生態系統科學中心主任 Richard Kingsford 教授解釋，這些魚是死於缺氧，因為河流兩岸的氾濫平原乾涸，逼使魚群要逆流而上，但是游到河流非常狹窄的一段時，缺少氧氣，加上上游有阻隔物，令牠們無法繼續前進，因而死去。





他指事件是和河流的管理有關。他認為，旱季河水不多的時候，人類有需要兼顧如何令河流有更好的生態環境，而不是只關注用於灌溉農作物的水源，而這「需要大家改變對水的觀念」。



此外，澳洲的地下水也面臨威脅。





弗林德斯大學（Flinders University）的水文地質學家Adrian Werner表示，地下水特別容易受到污染，因為很多人類的活動，主要是農業和礦業，都是地下水污染的來源。





「地下水一旦受到污染，是可以持續很長時間，很難去補救。」





根據經合組織（OECD）的數據，澳洲是全球水資源消耗最多的十大國家之一。統計局的數據顯示，澳洲人在2020-21年度的用水量，增加了25%，達到138,740億升，當中三成是地下水。



美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，需要有「具體」的行動，來「改善公共衛生和就業，減少衝突和饑荒」。





全球水資源經濟委員會（Global Commission on the Economics of Water）在3月17日發表報告指，如果沒任何改變，到2030年，全球將會有四成人無法得到潔淨用水。





聯合國的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）在水事會議開幕當天發佈的最新報告也指，全球大約有一半人口目前已經是經歷嚴重的水資源短缺。



