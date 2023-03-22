數百萬條死魚傳惡臭 Menindee 市民挑戰官員喝自來水

Thousands of dead fish that have washed up at the Menindee township bridge at the Menindee lakes, in outback NSW, Sunday, March 19, 2023.

這圖攝於 2023 年 3 月 19 日，Menindee 鎮周圍都發現大批死魚。近日死魚傳出惡臭，市民擔心自來水是否適宜飲用。 Source: AAP / SAMARA ANDERSON

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新州遠西北部 Menindee 鄉郊小鎮，近日成為了澳洲市民的焦點，這是由於該處的 Darling-Baaka River 和該河的下游地區發生了數百萬條魚死亡事件，而死魚更導致惡臭傳出，惹來當地居民擔心，究竟自來水是否可以安全飲用。

新州漁業部門和緊急部門的官員，不久前和當地居民開了一次會議，並承諾會提供幫助。

另外，在警員的監督下，清理工作也已始。

大家可能不知道 Menindee 位於什麼地方，它位於新州遠西北部，與 Broken Hill 比較接近，在維州 Mildura 鎮的北面。

Menindee 是一個小鎮，大概只有 500 名居民。
Thousands of dead fish that have washed along the Darling River at the Menindee lakes, in outback NSW, Sunday, March 19, 2023
不少死魚沖上了 Menindee 的湖泊。 Source: AAP / SAMARA ANDERSON
政府與當地市民舉行了一次社區會議，向市民交代了一個清理、處理死魚、解決水質問題的大概時間表。

由於當地市民依賴河水作為可靠的食用水源，現時擔心這些水可能會損害健康，但與會的官員向出席者表示，他們的自來水是安全的，結果，有市民向官員下挑戰書，叫他們每人試飲一杯自來水。說這樣會令大家對給小朋友和老人家飲自來水較為安心。

結果，不是所有官員喝了這些自來水。

新州警方堅稱，當地社區無需擔心水供應的問題，因為解決的方案有好幾個，均可以為 Menindee 和周邊地區提供所需的水資源。

在過去幾天，Central Darling Shire 政府，一直為受影響的家庭送上潔淨水。

新南威爾士大學生態系統科學中心主任 Professor Richard Kingsford 解釋了為何有數百萬條魚死亡。
NSW Premier Dominic Perrottet (left) looks on as NSW Minister for Emergency Services and Resilience Steph Cooke speaks to media during a press conference in Menindee, NSW, Saturday, January 7, 2023.
2023 年 1 月 7 日，新州州長佩洛德 (左) 出訪受洪水困擾的災區 — Menindee 和 Broken Hill. Source: AAP / SAMARA ANDERSON
他說，其實這些可憐的魚死於缺氧，原因是，Darling-Baaka River 兩岸的氾濫平原均乾涸了，逼使河中的魚逆流而上，希望逃出生天，牠們都游到該條河非常狹窄的那一段，氧氣本來已經奇缺，加上上游有阻隔物，令牠們無法再逆流而上，所以，牠們就相繼死去。

Professor Kingsford 說，問題癥結在於河流的管理。

他指出，這樣大規模的死魚事件，在歷史上並非經常發生，統計資料也證明了這一點。

歸根究底，跟河流的管理方式有關。當旱季河水不多的時候，又或這洪水退去的時候，究竟怎樣才可以令到這些河流有更好的生態環境，以便這些魚在那時候仍能夠在河流上下穿梭？
Richard Kingsford 教授
他續說，大家需要兼顧很多方面才能達到上述這情況，例如要確保河中有足夠的水，又例如要確保這寫魚能夠游過阻隔物，另外，大眾家對河的觀念必須改變，即是說，要視河流為一個河流系統，而不僅僅是用於灌溉農作物的水源。

新州第一產業漁業處屬下的淡水環境總監 Cameron Lay 表示，眼下的問題是如何處理死魚。

Lay 表示，魚死了後，通常會漂浮約 72 小時，然後牠們的屍體開始分解，再沉落河底。

他擔心有這麼多死魚沉落河底，這過程會從河中扯走氧氣，因而會進一步影響水質，所以這個是他們部門試圖進行清理行動的一個原因，即是要儘量減少死魚對未來水質的影響。

Cameron Lay 表示，承包商即將到場開展清理工作。
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