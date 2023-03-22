數百萬條死魚傳惡臭 Menindee 市民挑戰官員喝自來水

新州漁業部門和緊急部門的官員，不久前和當地居民開了一次會議，並承諾會提供幫助。





另外，在警員的監督下，清理工作也已始。





大家可能不知道 Menindee 位於什麼地方，它位於新州遠西北部，與 Broken Hill 比較接近，在維州 Mildura 鎮的北面。





Menindee 是一個小鎮，大概只有 500 名居民。



不少死魚沖上了 Menindee 的湖泊。 Source: AAP / SAMARA ANDERSON 政府與當地市民舉行了一次社區會議，向市民交代了一個清理、處理死魚、解決水質問題的大概時間表。





由於當地市民依賴河水作為可靠的食用水源，現時擔心這些水可能會損害健康，但與會的官員向出席者表示，他們的自來水是安全的，結果，有市民向官員下挑戰書，叫他們每人試飲一杯自來水。說這樣會令大家對給小朋友和老人家飲自來水較為安心。





結果，不是所有官員喝了這些自來水。





新州警方堅稱，當地社區無需擔心水供應的問題，因為解決的方案有好幾個，均可以為 Menindee 和周邊地區提供所需的水資源。





在過去幾天，Central Darling Shire 政府，一直為受影響的家庭送上潔淨水。





新南威爾士大學生態系統科學中心主任 Professor Richard Kingsford 解釋了為何有數百萬條魚死亡。



2023 年 1 月 7 日，新州州長佩洛德 (左) 出訪受洪水困擾的災區 — Menindee 和 Broken Hill. Source: AAP / SAMARA ANDERSON 他說，其實這些可憐的魚死於缺氧，原因是，Darling-Baaka River 兩岸的氾濫平原均乾涸了，逼使河中的魚逆流而上，希望逃出生天，牠們都游到該條河非常狹窄的那一段，氧氣本來已經奇缺，加上上游有阻隔物，令牠們無法再逆流而上，所以，牠們就相繼死去。





Professor Kingsford 說，問題癥結在於河流的管理。





他指出，這樣大規模的死魚事件，在歷史上並非經常發生，統計資料也證明了這一點。





歸根究底，跟河流的管理方式有關。當旱季河水不多的時候，又或這洪水退去的時候，究竟怎樣才可以令到這些河流有更好的生態環境，以便這些魚在那時候仍能夠在河流上下穿梭？ Richard Kingsford 教授

他續說，大家需要兼顧很多方面才能達到上述這情況，例如要確保河中有足夠的水，又例如要確保這寫魚能夠游過阻隔物，另外，大眾家對河的觀念必須改變，即是說，要視河流為一個河流系統，而不僅僅是用於灌溉農作物的水源。





新州第一產業漁業處屬下的淡水環境總監 Cameron Lay 表示，眼下的問題是如何處理死魚。





Lay 表示，魚死了後，通常會漂浮約 72 小時，然後牠們的屍體開始分解，再沉落河底。





他擔心有這麼多死魚沉落河底，這過程會從河中扯走氧氣，因而會進一步影響水質，所以這個是他們部門試圖進行清理行動的一個原因，即是要儘量減少死魚對未來水質的影響。



