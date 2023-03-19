今日大事(3月20日)

跨性別人士遭辱罵 維州將尋額外措施防新納粹主義抬頭

在白人至上主義者辱罵在維州議會外的跨性別權利示威者之後，維州政府將尋找額外措施，防止新納粹主義抬頭。





週六下午，大約30名來自國家社會主義運動的男子，在墨爾本的Spring Street遊行，參與一場反跨性別者權利的集會。





穿著黑衣的示威者多次行納粹禮，並高舉標語辱罵跨性別人士，引發暴力衝突。





變性人威金斯（Jeremy Wiggins）指，澳洲的跨性別人士希望在社區中感到安全。





威金斯表示，州政府及聯邦政府可以發揮作用，以確保跨性別人士擁有更有保護力的反誹謗法，「我們現在讓新納粹分子和法西斯分子感到舒服和得到支持，任由他們消滅弱勢社群的呼籲，不會歷史重演。我們是人，和其他人一樣，我們希望在一個沒有暴力和歧視恐懼的環境下生活。」



維州自由黨議員迪明參與反跨性別集會 被動議奪黨員身份任議員

維州多元文化事務廳長布魯克斯（Colin Brooks）表示，維州政府正在研究可以採取的進一步措施，以防止維州議會外的事件重演。





維州自由黨議員迪明（Moira Deeming）因參與新納粹分子發起的反跨性別集會，將會被動議不准再以自由黨的身份擔任維州議員。





她星期六在維州議會外，出席一位英國反跨性別活躍分子舉辦的「讓女性發聲」活動，並發表講話。



澳洲國防部長否認澳洲承諾與美國並肩作戰 以換取核潛艇

澳洲國防部長馬利士（Richard Marles）堅稱，澳洲沒有承諾與美國並肩作戰以換取核潛艇，他說核潛艇將用作保衛重要的航道。





這項預計耗資高達3,680億元的澳英美同盟的交易，引發中國憤怒回應，指責澳洲走上一條「錯誤和危險的道路」。





前總理基廷（Paul Keating）和譚保（Malcolm Turnbull）亦批評有關協議。





但國防部長馬利士表示，沒有承諾如果將來一旦中國發生衝突，澳洲會同美國聯手合作。



普京突訪俄羅斯佔領烏國領土 觀察家：蔑視逮捕令

俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 突然到烏克蘭港口馬里烏波爾視察，今次亦是他自俄烏戰爭開始以來首次訪問俄軍佔領的頓巴斯地區。





在周六，普京同樣在未經宣布下，趁著俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞九周年，到克里米亞最大城市塞瓦斯托波爾視察，亦是國際刑事法院向俄羅斯領袖發出逮捕令的兩日後。





普京仍未就 國際刑事法院的逮捕令 公開發表評論，但觀察家認為，他特意前往俄羅斯佔領的烏克蘭領土，是蔑視逮捕令的行為。





馬里烏波爾經歷了戰爭中最長及最血腥的戰鬥後，於去年5月淪陷，標誌著俄羅斯未能奪取首都基輔而轉戰烏克蘭東南部後的首次重大勝利。



習近平將應普京邀請 今起訪俄3天

與此同時，中國國家主席習近平應普京的邀請，將於今天至星期三對俄羅斯進行國事訪問。





在習近平抵步前，克里姆林宮發表普京在中方媒體撰寫的文章，當中普京稱呼習近平為老朋友，並感謝中方在俄烏衝突中採取平衡的立場，了解衝突的背景和真正原因，同時歡迎中國願意在解決危機中扮演建設性的角色。





中國外交部早前表示，中俄兩國領袖將就雙邊關係和共同關心的重大國際及地區問題，深入交換意見，又強調中俄合作正大光明，中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用。





美國白宫國家安全委員會發言人柯比在接受美國傳媒訪問時說，對美國來說，習近平訪俄等於認同俄羅斯的侵略，美國亦期待習近平同烏克蘭總統澤連斯基會談。



更多內容 習近平疫情以來首次出國將見普京 澳總理促譴責俄羅斯

政府斡旋下 瑞銀集團收購陷財困瑞士信貸銀行

瑞士總統貝爾塞（ Alain Berset）今早宣布，在政府斡旋下，瑞士最大銀行瑞銀集團以30億瑞士法郎收購陷入財務危機的瑞士信貸銀行，以遏制可能蔓延全球金融市場的信心危機。





貝爾塞說，在近期市場的波動情況下，該決定顯得猶其重要。





貝爾塞指，流動資金外流和市場波動，顯示投資者難以恢復對瑞信的信心，並且絕對需要一個迅速穩定局面的解決方案。這個解決方案就是通過瑞銀集團來收購瑞信。





數百名海外博士生等逾三年才獲簽證 學者：澳洲面臨失人才風險

有學者表示，他們對等待時間感到沮喪，因為資金充足的研究被擱置，而獲得助學金的學生陷入困境。





大學對於獲認可的博士生仍然滯留在海外亦同樣感到沮喪。





雪梨大學電子科學講師特卡努（Clement Canoone）表示，澳洲面臨失去關鍵研究和人才的風險。





特卡努表示，這對澳洲來說絕對是一個浪費的機會，這些都是優秀的學生。從長遠來看，這亦是非常具有破壞性。他指這不是單一事件，而且他已經聽到很多人的意見，說他們可能不會把學生送來澳洲，因為風險太大，學生就說他們在歐洲、北美亦有其他機會，在某些情況下，甚至不值得冒險來澳洲。





據內政部網站指，一半的研究生在四個月內獲發簽證，但十分之一的學生就需要一年以上的時間才獲發簽證。



團體呼籲政府承諾20年內 每年至少建造2.5萬間公屋

關注住屋問題團體，呼籲聯邦政府承諾在20年內，每年至少建造25,000間公共房屋。





在提交予聯邦預算之前，住屋問題倡導組織「人人家園」表示，生活開支危機已將收入最低的澳洲人推向了更艱難的邊緣，很多人都在掙扎求存。





聯邦政府已宣佈計劃在五年內建造30,000間負擔得起的經濟房屋。





人人家園發言人麥阿茲（Maiy Azize）指，需要興建更多房屋來填補目前有500,000間公屋的需求。





麥阿茲指，他們呼籲政府要做的是，就是如果住屋問題那麼重要，就從預算中撥款，向大家表明，這問題對政府來說，是與減稅一樣重要，「就好像購買潛艇般，花一些錢」。



更多內容 終止無家可歸 團體促政府增加興建公屋

中非共和國中資金礦遭襲擊 至少9名中國公民死

中非共和國一個中資企業營運的金礦遭到武裝份子襲擊，造成至少9名中國公民死亡，另有兩人受傷。





當地官員說，事發在星期日清晨五時左右，武裝份子在制服警衛後開槍，其後證實死傷者全部是中國人。





暫時未有組織承認責任，當地反政府武裝「愛國者追求改革同盟」否認同事件有關。而在數日前，三名中國人在喀麥隆邊境被槍手擄走。有報道指，事件促使中非共和國總統圖瓦德拉計劃訪華，尋求安撫中國投資者。



厄瓜多爾西南部沿岸周六發生6.8級地震 死亡人數增至16人

厄瓜多爾西南部沿岸在當地星期六發生的黎克特制6.8級地震，死亡人數增至16人，其中包括鄰國秘魯的一名4歲女童，另有接近4百人受傷。





孟加拉中部有巴士失控衝落溝渠 至少19死

孟加拉中部一條大橋上有巴士失控衝落9米下的溝渠，造成至少19死、20多人受傷，死者中包括司機在內。出事的巴士當時載有40多名乘客，原本正前往首都達卡。警方仍在調查事故原因，不過，相信巴士是在爆胎後失控，撞毀欄杆後墮橋。由於部份傷者情況危殆，預計死亡人數會進一步上升。



新州警方設緊急行動中心 清理數百萬條死魚

警方在一份聲明中說，今次的魚類死亡事件，是因為導致氧氣含量水平極低的自然現象，目前的重點是為居民提供潔淨的水源。



體育消息

澳式足球賽，昨日G-W-S Giants 以106對90，相差16分的大比數，擊敗阿德雷德隊。





另外，一級方程式賽車沙特阿拉伯分站賽，紅牛車隊的佩雷斯（Sergio Perez ）率先衝過終點，隊友韋斯達（Max Verstappen）本是第二名衝線，季軍是平治車隊的羅素。今次是紅牛車隊繼月初今季首站的巴林賽事後，連續第二站包辦冠亞軍。





