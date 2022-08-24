報告：首置買家最驚貸款被拒或遇「衰鄰居」專家教你見招拆招！

Commonrealty副總裁傅天裕(Leo Foo)向SBS中文廣東話節目表示，不單止首次置業者，大部份買樓的人都希望可以避免遇上「麻煩鄰居」，但他指，買家買樓可了解以下兩項主要因素。





「首先，客人可先從住宅區或屋苑的數據，了解該個屋苑區域的樓房自住或出租的住客的比例。如果該個住宅區域由業主自住的比例較高，住客的更替不會太頻密，在管理上亦會比較方便。」 Commonrealty副總裁傅天裕

「其次，客人亦可了解自己所住社區的犯罪比率，例如失竊率及整體罪案率等數據，這些資訊很容易就可以在網上搜尋得到。」





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Commonrealty副總裁傅天裕(Leo Foo)向SBS中文廣東話節目表示，不單止首次置業者，大部份買樓的人都希望可以避免遇上「麻煩鄰居」。 Credit: Leo Foo Leo強調，除了在網上查詢外，客人亦可以透過中介獲得這些數據，分析有意買入的樓宇是否值得作投資或自住。





另外，報告亦顯示有最多的受訪者（36%)擔心被銀行拒絶貸款，Leo則指，當銀行願意批出「預先批淮」(pre-approval)的證明文件，客人獲得最終審批通常亦非難事，除了以下的得殊情況。



「（第一個例外的情況）是申請人的收入有變，其次，是外在環境的轉變—例如突然出現大幅度的加息。」 Commonrealty副總裁傅天裕





「我相信銀行已經預計了加息的因素，加上銀行己將pre-approval的有效期再縮短至三個月，之後就會再重新審批你的收入資料或所有的外在因素。」





因此，Leo認為，一般而言，在銀行已發出「預先批準」的證明後，潛在買家亦不需要太擔心。





但他建議買家亦可再做以下準備以進一步保障自己。





「若你已有心儀的物業想購買，部份物業會買方（在落細訂後）都會有一個冷靜期、可能為時五至十日不等，買家亦可以要求將冷靜期延長一些，以等待在銀行作出最後審批，相信這樣亦可以增加安全度。」





Leo亦建議買家亦不妨向獨立貸款經理或銀行了解有關審批貨款的最新轉變或準則。





除了上述的憂慮，根據Leo的經驗，另一個首置人士會擔心的問題，是平房的所在位置是否會有潛在問題、地區日後會否有其他建築方面的新發展，或有意選購高層樓宇買家，都會關心發展商是否可靠及有關樓宇的質量問題。





「若問及發展商或建築商是否可靠，買家亦可以去了解同一發展商進去進行的樓盤或工程質量的資料，這些都可以成為借鑑。」 Commonrealty副總裁傅天裕

「買家亦可以查詢有關發展商，除了住宅物業外，還是否有其他商用或公營機構物業等經驗，如果有關發展商曾進行這些大型項目而且做得比較好，這些都是一些可以參考的數據。」





據Leo了解，新州政府在今年開始，亦正試行一個系統，要求建築商自願將自己的工程質量資料交給當局，以便進行評級比較。



