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【好消息】廣州放寬疫情防控市民生活回復正常

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廣州在疫情防控開放後現時市面的情況 Source: AP / Chen Chuhong

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Published 17 December 2022 at 10:00am
By Selina Kong
Presented by Selina Kong
Source: SBS

在今個月的【悅聽粵趣誌】環節，鄺美玲請來廣州通訊員鍾敏儀為大家談談廣州在疫情防控開放後現時市面的情況。

Published 17 December 2022 at 10:00am
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中國最近放寬了對疫情的防控措施，在今個月的【悅聽粵趣誌】環節，鄺美玲請來廣州通訊員鍾敏儀為大家談談廣州在疫情防控開放後現時市面的情況。

另外，她們亦會談到為了讓廣州市民及一些外來在廣州工作的低收入人士可以租住一些比較便宜的房屋，政府亦推出了一些「公租房」，優惠這些人士，究竟這些公租房的租金有多便宜，請聽兩位的介紹。
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