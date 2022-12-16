【好消息】廣州放寬疫情防控市民生活回復正常

中國最近放寬了對疫情的防控措施，在今個月的【悅聽粵趣誌】環節，鄺美玲請來廣州通訊員鍾敏儀為大家談談廣州在疫情防控開放後現時市面的情況。





另外，她們亦會談到為了讓廣州市民及一些外來在廣州工作的低收入人士可以租住一些比較便宜的房屋，政府亦推出了一些「公租房」，優惠這些人士，究竟這些公租房的租金有多便宜，請聽兩位的介紹。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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