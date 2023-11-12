【開不了口】男性情緒受困 如何尋求幫助？

要點 男性行為改變計劃正為曾在家庭關係中使用暴力的男性實現積極的轉變。

新的文化及語言訂制計劃，將新增王多元文化社區中。

改善家庭關係的其中一個重要關鍵，是認識在澳洲的環境，家庭的分工或需改變。

在澳洲安居樂業是不少澳洲新移民的共同夢想。





但這個夢想在實現時可能會障礙重重，或者最終會導致關係破裂。





哈金斯表示：「該計劃有時並不能了解及滿足來自不同文化和語言背景的男性的需求。」



夢想未能實現帶來的沮喪並不需訴諸暴力。 「建立更強家庭」計劃包括個案工作和小組工作。小組工作持續18週，以阿拉伯語提供，而之前亦曾提供泰米爾語的課程。





哈金斯解釋選擇這些社群是因為該組織在其他領域方面已經與它們合作。她補充指沒有證據表明任何社群的暴力率比其他社群高。





在黎巴嫩出生、前「建立更強家庭」計劃推動者努賈姆（Ghassan Noujaim）表示，在某些文化中，男性被視為「一家之主」。他補充人們普遍有期望一家之主的家中的經濟支柱，因此他的意見或話語應該被聆聽或遵從。





努賈姆解釋，在移民定居的過程中，一些不安的情緒未必得以處理，就如一名技術專業人士因為各種原來而在澳洲失業時，這種焦慮的情緒往往未被處理。



如果我哭泣，我就不是男人。如果我尋求幫助或表現軟弱，我就不是男人。 努賈姆

他補充，男人常常因為被複雜的文化價值、信仰、傳統、期望和男子氣概所束縛。





但夢想未能實現並不一定需以暴力收場。





南澳 Relationships Australia 的生活教練兼諮詢團隊負責人恩迪（Sumbo Ndi）博士表示，認識並解決「安居樂業」的障礙是作出積極改變的第一步，但這可能會遇到困難及具有挑戰性。





恩迪博士說，他們舊有的身份、角色有時候會在新地方突然消失。





這種家庭傳統性別角色經常會發生逆轉，如女性成為家庭經濟支柱，男性則負責照顧家庭。



事實上角色的改變並不會降低你的價值或貢獻，要接受生活在不同的環境中，需要這種改變的事實。 恩迪

南澳 Relationships Australia 進行的「美好生活計劃」（ The Good Life Project） ，旨在教育阿德雷德的非洲男性、女性和年輕人有關家庭和家庭暴力的知識。





恩迪博士表示，儘管家庭暴力通常被視為禁忌話題，但只有當人們在安全和有支援的環境中公開討論時，才能發生巨大的變化。





「他們了解了（家庭暴力）在身體上的表現，例如打人，但亦能夠透過情感虐待、心理虐待、性虐待甚至財務方面進行。」





在探索及建立美好的生活和強大的家庭時，恩迪博士社區成員了解彼此的觀點和經歷，因為他們要調適自己適應澳洲生活。





但有時，性別角色的改變可能意味著以不同方式與彼此相處。



他建議由思考要為子女留下甚麼作為改變的起點。





他說：「你希望他們對你說甚麼？謝謝，爸爸，我真的很感激你... 他們的句子會以甚麼作結？」





根據金的說法，男性經常會根據自己在成長過程中對男子氣概的描述而學到「不恰當」的情感表達。



他表示，不幸的是，隨著男性年齡增長和關係建立，他們學會隱藏自己的情感。





金鼓勵在達到臨界點之前，放下舊觀念，向那些重要的人展現你的情感，或者尋求專業幫助。





他說，壓抑的情感有時會像火山一樣爆發，導致虐待行為。



他的建議包括在進行關鍵討論之前採用以下的溝通技巧：

慢下來聆聽對方的意見

尊重對方的想法，不期望他們遵從你的觀點

承認你的思想和情感

坐下來讓你的能量集中

在進行關鍵討論之前保持輕鬆

在討論之前不要使用像酒精這樣影響人神經的物質。

男性可以有多個角色，可以是父親、兄弟和伴侶，他們的心理健康對家庭有直接影響。 一個人的幸福可以影響他所愛的人的情緒健康。 恩迪博士則鼓勵承認自己的脆弱性，並做出必要的改變。



有時掙扎一下也是可以的。 大聲說出來是可以的，尋求幫助也是可以的。 恩特

你可以在 這裡獲得有關全國各地的 Relationships Australia 類似計劃的更多信息，或致電1300 364 277，通話費用與本地通話相同。





情緒健康或關係方面有顧慮的男性可以致電 MensLine Australia ，提供免費每天 24 小時諮詢支援，號碼為1300 789 978。



