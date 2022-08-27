【專家拆解】「番茄流感」會成新疫症機會有幾高?

從目前而言，林奇恩教授表示「番茄流感」是一個新的病毒。在 5 月 6 日首次在印度喀拉拉邦（Kerala）的 Kollam 區發現，至今已有 82 名 5 歲以下兒童受到感染，但目前尚未知道病毒的傳播程度如何，醫學界懷疑這一種病毒的傳播速度頗快，因此亦引起傳播至澳洲的擔憂。





此病毒與大家常見的病毒有所不同，但被發現與手足口病、基孔肯雅熱和登革熱（dengue fever）、水痘病毒或疱疹似乎有相類似現象，所以在檢測的過程中，對於有癥狀的兒童，要進行分子以及血清學檢測，以排除小孩是否得到登革熱等以上感染，一旦排除以上病毒，但小孩出現以上癥狀，大致可以確認小孩感染蕃茄病毒。



甚麼引起蕃茄病毒及其癥狀？

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暫時未能確認蕃茄病毒起因。





番茄流感病毒引起的病癥與新冠病毒的症狀十分相似， 兩者最初都有發燒、疲勞和身體疼痛的情況，一些新冠患者雖然亦有報告出現皮疹的情況，但目前已可肯定該病毒與新冠病毒沒有關連。





雖然有研究表示番茄流感可能是兒童感染基孔肯雅熱或登革熱的後遺症，而不是病毒感染。但亦有指該病毒可能是手足口病的病毒新變種，但到底真實情況如何？需靠更多的研究才能確定，目前只能看到6 歲或以下的兒童更易感染此疾病。





醫學界亦擔心免疫力低下的成年人有可能感染到該疾病，尤其在過去兩年曾感染新冠病毒人士，身體免疫系統有可能受新冠病毒破壞，因此擔心這類人士可能受新的病毒性感染侵襲。





蕃茄流感本身是一種自限性疾病，意味縱使不服用任何藥物，亦可自瘉。





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在感染了番茄流感的兒童中所觀察到的主要症狀與基孔肯雅熱（chikungunya）相似，包括高燒、皮疹和關節劇烈疼痛， 並且在全身出現紅色和令人感到疼痛的水泡，而這些水泡會逐漸擴大到像番茄般大小，類似在年輕人身上看到的猴痘病毒。番茄流感也會在皮膚上出現皮疹，進一步的症狀包括疲勞、噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、脫水、關節腫脹、身體疼痛和像流感的症狀，症狀亦與登革熱相似。





一般在病癥出現後的5-7日，進行隔離以免傳播他人，狀況會得以緩解。





但林教授亦表示研究發現蕃茄流感並不會致命。



病毒主要在印度發生，多大機會傳到澳洲？

根據目前數據，有關病毒仍是主要在印度，而且局限在兒童上。雖然有非常零星個案是由印度傳往外國，例如一個案例中，一名從印度返回英國的兒童身上，出現有關癥狀。





因此，林教授相信蕃茄流感擁有高度傳染性，但仍然處於「孤立」在某一個國家、地區出現的情況，並未有蔓延到印度以外的趨勢，因此他表示澳洲民眾不用過份擔心。





目前未有針對蕃茄流感的任何抗病毒藥物及疫苗。





目前建議的治療方法為隔離、休息、補充足夠液體。





醫學界每年發現數以千計的新病毒，但大部份情況下亦不致命，未對人類構成極大影響。而如新冠病毒等一類的大流行，林教授表示大概為數十年一次，認為大家此刻無須過份擔心，目前新出現的病毒會成為另一場大流行。











