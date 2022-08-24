【疫苗快報】父母為何要安排孩子接種新冠疫苗? （8月24日）

今集內容 研究：維D測試無用但加重醫療系統負擔

昆州未接種疫苗教職員遭減薪

父母為甚麼要安排孩子接種新冠疫苗?

研究：維D測試無用但加重醫療系統負擔

周三（8月24日），全澳至少新增 60 宗新冠死亡病例，其中昆州有29 人死亡，新州 14 人，維州 10 人。





研究發現，無必要的維他命D測試令到澳洲的醫療系統每年加重8,700萬元負擔，更加重了醫療界的碳足跡。





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雪梨大學的研究人員發現，在2020年，國民保健支付了超過440萬次維他命D測試，足夠每六名澳洲人測試一次。而其中超過7成半，即是大概340萬次，是對病人或者醫療系統毫無好處。





國民保健的數據顯示，在2020年3月至5月的新冠防疫限制期間，測試數字曾經下跌，但是全年數字比2018至19的平均數字仍然上升了超過一成。





南澳衛生廳長表示，當地可能會在11月迎來新一波的疫情。





雪梨機場的行政總裁Geoff Culbert表示，航空業乘客數量仍未恢復到疫情前水平。





數據顯示，與2019年同期相比，今年七月雪梨機場的國內旅客人數少15.5%，國際旅客少42.2%。





繼輝瑞之後，莫德納也向美國食品與藥品管理局提交了申請，以升級其新冠疫苗加強劑的版本，來針對Omicron的BA.5變種毒株。



昆州未接種疫苗教職員遭減薪

昆州政府去信5.4萬名公立學校教職員中的900人，指他們因為未接種新冠疫苗而要作「小規模的臨時減薪」。





聯邦長者護理部長威爾斯（Anika Well）表示，這些教職員是面臨「自己作出的決定的後果」。





該部門在周三的一份聲明中說：「自2021年11月宣布疫苗接種要求以來，學校工作人員有充分的機會遵循合法的指示，或提供證據，說明他們為什麼應該獲豁免。」





罰款因個人情況而異，但相當於在18周內，每周減少25至90澳元，與正常工資成比例。





威爾斯表示，每個人都有權選擇是否接種疫苗，但有關工作人員知道他們決定的後果，教師應該有一個安全的工作場所。





昆州教育廳長格雷斯（Grace Grace）表示，對於未接種疫苗的工作者，紀律處分總是在考慮之中：「其他州採取了激烈的行動，解雇了他們的老師。」





但澳洲國立大學校長、前外交部長畢曉普（Julie Bishop）認為紀律處分是「非常嚴厲的結果」。畢曉普指出，懲罰這些教師和昆州教育工作人員的舉動，是在全國教師短缺的情況下進行。





她說，期望這些老師仍然工作，但工資卻比他們同事低，這令人費解。





畢曉普表示：「我們已經向前邁進一步，學會如何處理新冠疫情，我認為特別扣減教師的工資，是一個過分的舉措。」



父母為甚麼要安排孩子接種新冠疫苗?

今年(2022年)年初開始，澳洲所有 5-11 歲的兒童都可以接種新冠疫苗。





但是， 在230 萬名符合條件的兒童中，只有 40% 的兒童接種了兩劑疫苗。





雪梨兒童醫院的兒童傳染病專家麥克馬倫 (Brenden McMullan)博士解釋，父母可能擔心疫苗帶來副作用，並且不確定孩子是否需要接種疫苗。





兒科醫生兼副教授伍德(Nick Wood)表示，疫苗接種率低的原因還包括疫苗的運送和父母缺乏時間帶孩子去疫苗接種中心。





伍德教授說:「部分6 、7 歲的孩子感染新冠後，其父母可能認為病情並不嚴重，因此不急於接種疫苗。」





「另一個低接種率的原因是如果染上新冠，當局建議至少等待三個月後才再接種疫苗。」





兩位專家都表示，大多數孩子感染新冠病毒的病徵輕微，但對於部分孩子，特別是那些有慢性疾病的孩子來說，感染新冠可能會非常嚴重。





伍德教授說:「部分孩子病情可能很嚴重，需要住院治療。甚至需要使用氧氣機呼吸，同時沒有食慾。」





他說，接種新冠疫苗可以防止孩子患上重病。





伍德教授說:「即使你曾經感染過，接種疫苗也會有好處的。因為接種後你的免疫力將覆蓋更廣，可以保護你免於再次感染。」





麥克馬倫博士表示，未接種疫苗的人士，包括兒童，更有可能感染新冠病毒。





他說:「在新冠大流行初期，我們往往在醫院看到青少年的病情嚴重。但現在卻出現在年幼孩子身上。」





專家表示，新冠疫苗經過徹底研究，並已用於全球數百萬兒童身上。





在澳洲，它們經過醫藥用品管理局(Therapeutic Goods Administration)的評估，並得到澳洲免疫技術諮詢小組 (ATAGI) 的推薦。伍德教授是最近 AusVaxSafety 報告的主要作者，該報告分析了超過 20萬名 5 至 15 歲澳洲兒童接種疫苗的安全數據。





他表示，兒童常見的副作用是注射部位疼痛和發紅，一般在接種疫苗後的 48 小時內出現並持續數天。





發燒、頭痛和肌肉酸痛則是兒童和成人的其他常見的副作用。





伍德教授說：「兒童出現副作用的機會往往低於成人。5 至 11 歲的兒童比 12 至 15 歲的兒童機會也較低。」





伍德教授和他的團隊表示 12 歲以下兒童患心肌炎的風險非常低。





伍德教授說:「 15-25 歲的年齡組別中心肌炎最常見。它主要發生在接種了兩劑疫苗的年輕男性身上。年輕人或青少年可能會感到胸痛或心悸。」





他補充說:「如果感到不適，他們需要去看家庭醫生或到急症室就診。但這並不常見。」





傳染病專家麥克馬倫博士處理過不少有嚴重副作用的個案，他同時協助進行免疫接種。





麥克馬倫博士說：「我的病人當中，患有嚴重新冠感染的兒童比出現疫苗副作用的兒童還要多。」





目前，澳洲免疫技術諮詢小組(ATAGI) 建議為 6 個月至 5 歲的弱勢兒童接種兩劑莫德納( Moderna) 的 Spikevax 疫苗。





澳洲免疫技術諮詢小組表示:「這個年齡組別的兒童較小因感染新冠而住院。而因新冠入院或死亡的少數人當中，一般都有潛在的慢性疾病或免疫力低。」





國家法定傳染病監測系統報告了 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 6 月 17 日期間， 0-5 歲的兒童有35萬宗感染新冠個案和 8 名兒童死亡個案。





5-11 歲和 12-15 歲年齡組別的兒童都可以接種兩劑輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗。第三劑只推薦給弱勢的兒童。





麥克馬倫博士說，與兒童相比，成人長期感染新冠更常見。





他說:「大多數感染新冠病毒的孩子會在幾周內痊癒。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。









