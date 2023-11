Iz arhive: "Lagani hrvatski" - 25. epizoda: Stručnjaci nezadovoljni zakonom o pritvaranju izbjeglica

Stručnjaci nezadovoljni novim zakonom o pritvaranju izbjeglica





This is „Easy Croatian“ – a weekly podcast brought to you by SBS Croatian and the Croatian Studies Centre at Macquarie University. “Easy Croatian” is intended for those learning or wanting to brush up their Croatian. News is written in simpler and shorter sentences and read at a slower pace. Before we move on to the feature, you will hear some of the more complex vocabulary and expressions, followed by their English translations. The transcript, as well as a short quiz, can be found on the SBS Croatian website.





Slušate Lagani hrvatski . Ja sam Jasna Novak Milić.





Danas govorimo o promjeni saveznog zakona o izbjeglicama i azilantima.





Prvo ćemo objasniti neke manje poznate riječi i izraze redoslijedom kojim se pojavljuju u prilogu.











useljenik



immigrant



pritvori centar



detention centre



prouzročiti



to cause



neograničeno pritvaranje



indefinite detention



matična zemlja



home country, country of origin



izmjena zakona



bill amendment



useljeništvo



immigration



izglasati



to pass (a bill)



dugoročna posljedica



long-term consequence



izbjeglica



refugee



tražitelj azila, azilant



asylum seeker



nezakonita radnja



illegal, criminal act



ministar useljeništva



Minister of Immigration



priopćiti



to communicate, to report



jamčiti



to guarantee



međunarodne odredbe



international provisions



izbjeglički status



refugee status



biti podložan



to be a subject to smth



sigurno okruženje



safe environment



zaostajati



to lag



donijeti presudu



to pass judgment











A sada poslušajte prilog.





Novi zakon koji se odnosi na ilegalne useljenike u pritvorim centrima izazvao je reakciju stručnjaka. Oni se boje da bi zakon mogao prouzročiti neograničeno pritvaranje izbjeglica kojima su ukinute vize, a koji se ne mogu vratiti u svoje matične zemlje jer im tamo prijeti opasnost.





Izmjena zakona o useljeništvu izglasana je prošloga tjedna u Saveznome parlamentu, a stručnjaci su zabrinuti da bi mogla imati dugoročne posljedice po izbjeglice.





Izbjeglicama i tražiteljima azila , koji su pritvoreni zbog kršenja zakona ili zbog povezanosti sa skupinama koje se sumnjiče za nezakonite radnje , vlada može ukinuti vize. Najnovijom izmjenom zakona sprječava se deportacija svih onih kojima je ukinuta viza, a kojima u matičnoj zemlji prijeti progon.





Iz ureda ministra useljeništva Alexa Hawkea priopćili su da reforme jamče da se pritvorenici ne deportiraju uz kršenje međunarodnih odredbi vezanih uz zaštitu izbjeglica i azilanata. No istovremeno, Vladi omogućuju da osobama ukine izbjeglički status.





Borci za ljudska prava smatraju da izbjeglički status ne bi trebao biti podložan iznenadnim promjenama. Ljudima bi trebalo ponuditi trajan dom i život u sigurnom okruženju . Ističu da novim zakonom Australija zaostaje za drugim zemljama svijeta.





Podsjetimo, u rujnu prošle godine Savezni je sud u postupku protiv Savezne vlade donio presudu o nezakonitom pritvaranju sirijskog izbjeglice. Vlada naime nije uspjela organizirati njegovu deportaciju pa je u pritvornom centru proveo šest godina. Stručnjaci smatraju da će novi zakon rezultirati većim brojem izbjeglica koje dugotrajno borave u australskim pritvornim centrima