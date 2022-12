Mga may kapansanan at matatanda, ramdam ang saya sa Christmas party

Highlights Ang pagsasalu-salo tuwing panahon ng pasko ay bahagi na ng tradisyon at kultura ng mga Pilipino.

Sayawan, mga laro, pagkain at pagbibigayan ng regalo ay bahagi ng pagdiriwang ng Pasko.

Ang may mga kapansanan at matatanda sa Australia ay binibigyang halaga sa komunidad.





Ang 78 taong gulang na si Lola Daisy Ann Gonzales mula Sydney ay aktibo sa komunidad. Sa kasalukuyan, inatasan ito ng Rotary Club International ng America na maging Ambassador ng New South Wales para sa RAGAS o Rotary Action Group Against Slavery.



Nasasabik si Lola Daisy Ann Gonzales (L) tuwing Pasko dahil maliban sa pagsasalu-salo kasama ng kanyang mga anak at apo, nakakasalamuha din niya ang mga kaibigan at bagong mga mukha sa komunidad na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na mabuhay. Source: Ery Rivera Kwento niya, masaya siya dahil patuloy na nakagagawa ng makabuluhang bagay para sa iba kahit tumatanda na. Tuloy itinuturing nito na Pasko araw-araw dahil hindi umano nito alam kung hanggang kailan siya mabubuhay.





Subalit, iba pa rin umano kapag nakadadalo ng mga pagtitipon ng mga Pilipino lalo na tuwing Pasko.





“Gustong gusto ko talagang pumunta sa mga party dahil dun ko nakikita ang mga kaibigan ko. Feeling ko, ang saya ko, kasi nafe-feel ko mahal ako ng community."





Junel Bagus kasama ang support worker na si Edison Rivera sa dinaluhang Christmas party. Source: Ery Rivera Samantala, nami-miss ng 18 taong gulang na si Junel Bagus ang kanyang mga kaanak sa Pilipinas. Kaya tuwing Pasko, hindi nito ipinapalampas ang pagkakataon na masilayan ang mga binubuhay na tradisyon, tulad na lang ng pagsasalu-salo o Christmas party. Higit sa lahat nakakain nito ang paborito nitong mga pagkaing Pinoy.





"Palaging puno ng kantahan, sayawan, pagkain, palabok - yan ang inaabangan ko sa mga party."





Maliban sa pagsasalu-salo, ramdam umano nito na mahalaga sila at nagbibigay ito ng inspirasyon para mabuhay.





"I felt loved by everybody, and there was happiness among the members and the family. I love meeting new people. They are like my family," kwento ni Junel.





Ayon sa mga nurses at Directors ng Heartcare Health Services (L-R) Laarni Zaragoza, Joan Jegajo, Madonna Ponce at Abegail de Leon itinuturing nila na pamilya ang kanilang mga inaalagaan. Source: Ery Rivera Ayon sa isa sa mga namamahala ng Heartcare at nag-organisa ng pagsasalu-salo ngayong Pasko na si Joan Jegajo, ito ang kanilang paraan para maiparamdam sa mga inaalagaan ang tunay na diwa ng Pasko.





"Kasi minsan alam nila na kapag may disabilities, ramdam nila na hindi na sila part ng community, hindi sila pinapansin ng mga tao. So ang goal namin ay ma- express nila ang sarili nila at makahalubilo sila sa ibang tao."