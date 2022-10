Diskarte ng mga Pilipino sa pagpapalago ng negosyo sa Australia at Pilipinas

Nasa ikalimang baitang pa lamang sa Pilipinas ang ngayo’y 30 anyos na si Ruzel Quindoza, alam na niya na dadating ang panahon magiging isa siyang negosyante. Sa murang edad tumatao na siya sa tindahan ng kanyang ina sa probinsya. Sa galing niya sa Maths, sisiw ang kwentahan at suklian, yung tipong lumilipad sa ere ang mga numero.





Pangarap ng kanyang ina na maging accountant noong kabataan, pero hindi ito natupad dahil sa hirap ng buhay noon.





"Yun na talaga ang pangarap ko kaso di niya na fulfill, kaya finulfill ko na lang din."





Bachelor of Business major in Accounting and Financial Management ang kanyang tinapos dito sa Australia.





Kaya naman pagka graduate napagkasunduan ng kanyang pamilya na magbukas ng isang negosyo. Ang sana'y tindahan ng prutas at gulay naging isang mini-Filipino grocery store na rin.





Aminado siyang sa una ay bahagyang mahina ang kita. Masaya na raw siya sa $200 hanggang $500 na benta araw-araw. Pero nag-iba ang ihip ng hangin ng magsimula ang pandemic taong 2019, na tila labas-pasok sa kanyang tindahan ang mga tao bitbit ang kanyang mga produkto.





"Nag boom na lang yung negosyo ko noong start ng COVID19, siguro nagpanic ang mga tao, siguro baka maubusan sila ng mga paninda, baka hindi na makapaunta dito ang mga Filipino groceries kaya siguro nag-impok na rin ang nga tao."





Wala naman daw gayuma o magic siyang ginawa isa lang ang alam niya kung bakit binabalik balikan siya ng kanyang mga suki.nag sususplay na rin siya ng mga Filipino product sa ilang bahagi ng Northern Territory.





"Tinuturing kong kaibigan yung mga customer ko, para ano sila sa akin feel at home sila, welcome sila doon, hindi ako nagtataray hindi ko sila sinusungitan, yun kaya naging kaibigan ko sila."





Bukod sa grocery store, may Money Remitance Center na rin siya alam niya kasi na mahilig magpadala ng pera ang mga Pinoy sa Pilipinas lalo na sa pamilya.





Hindi lang yan nagpatayo rin sila ng mga paupahan sa Pilipinas. Isa sa pinakamagandang negosyo kung saan tuloy tuloy aniya ang kita buwan buwan. Mula sa gabay ng kanyang mga magulang na pinatatakbo naman ng kanyang kapatid na naiwan sa Pilipinas.





Naglakas loob din na mag negosyo si Efren 63 taong gulang sa Pilipinas. Mula sa ipon nilang mag-asawa bumili ng sila ng truck, na siyang naghahakot ng buhangin at lahar mula sa ibinuga ng bulkang pinatubo noon sa Tarlac at Pampanga. Dinadala ang mga iyon sa ibat-ibang bahagi ng Luzon, na siyang gamit nya sa paggawa ng bahay, mga imprastraktura, commercial at maging sa mga proyekto ng gobyerno.





Isa na rin itong paraan para matulungan ang kanyang mga anak na naiwan sa Pilipinas.





Sa negosyong ito inspirasyon niya ang mga kaanak ng kanyang asawa sa Bulacan, na mula sa pagiging mga magsasaka ngayon mga pawang mga negosyante na may sarili na ring mga trading business.





"Doon ko dadalhin ang pera, mag stockage nalang ako, hahanap ako ng lupa nap ag iimbakan sa Batangas tapos doon mag sstock ako at the same time mag mass production ako ng hollow blocks."





Naniniwala siya na sa kanyang edad hindi pa huli ang lahat.





"Kung hindi mo susubukan, ededeposit mo lang sa bangko, kung hindi ka mag bubusiness,ay dito naman sa Australia kung ikaw ay bumili ng property medyo talagang napaka bigat ..okay lang kung sigurado…Ang buhay ng isang tao ay hindi nakakasiguro baka bigla ka nalang igupo ng sakit tapos naghuhulog ka ng bahay ng 30 years ay nakapabigat."





Ilan sa mga payo ng mga business experts: Una, alisin ang takot sa pagsisimula ng negosyo, magkaroon ng determinasyon, maging wais sa pag gasta at maging masinop sa pera, mag impok, palaging mag isip ng magandang ideya para hindi naman mahuli sa mga kakompetensya at matuto ding tumulong sa iyong kapwa.





Sa huli walang hahadlang kahit na ano pang pandemic ang dumating sa mundo sa taong gustong kumita at umasenso.





