Filo World Cup Talk: Uruguay at Russia, pasok na sa knockout stage

Available in other languages

Available in other languages

Ang Uruguay at Russia ay pasok na sa round 16, matapos na matalo ng Uruguay ang Saudi Arabia 1-0.





Dahilan dito, hindi na makakapasok ang Saudis at Egypt mula sa Group A, sa natitirang round ng laro.





Hindi na din pasok ang Morocco matapos silang talunin ng Portugal sa iskor na 1-0.





Ipinaliwanag ni Bedia, “Sa unang minuto nag-attempt agad ang Morocco ng corner kick. Pagkatapos ng apat na minuto nakakuha naman ni Ronaldo na maka-score ng goal. After 11 minutes nakakuha naman ng corner ang Morocco. Maswerte ang goalkeeper at dumiretso sa kanyang kamay.”





Sinabi din ni Mr bedia na malakas ang naging depensa ng Uruguay.





“After the first minute,si Luis Suarez ay nakakuha ng goal for his 100 th goal for the country. It was an easy goal for him. Ang coach ng Saudi Arabia he gambled to put their third goalkeeper.”





Sa kabilang panig naman, napakahusay ng depensa ng Spain dahil sa karamihan ng manlalaro nito ay nanggaling sa Champion League ng Real Madrid.





“First half, nag-draw sila kasi wala namang pumasok na goal. Sa second half, 53 minutes, Iranian defender cleared the ball away from the box area and then it went to David Selba.”





“Apparently he was lucky. Pag-turn arounbd nya tumama dun sa paa ng depensa ng Iran tsaka bumalik sa tuhod ni Diego Costa, and scored.”





BASAHIN DIN: