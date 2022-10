LISTEN TO 'Napakahirap pero kinakaya ko para sa anak ko': Pagpapakatatag ng isang single-mum para gumaling mula sa COVID-19 SBS Filipino 07/01/2022 13:20 Play

Highlight

Lakas ng loob at pagkain ng tama ay ilan lamang sa dapat na gawin para malampasan ang coronavirus.

Malaking tulong ang emosyonal na suporta ng pamilya at mga kaibigan kapag nahaharap sa COVID-19.

Pumalo na sa 234,066 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa NSW; 1,738 ang nasa ospital base sa huling tala nitong Enero 6.

'Hirap pero kinakaya'

"From Day 1 pa lang nag-isolate na ako kahit wala pa ‘yung result ng PCR test ko. Dito lang sa bahay, wala akong kasama. ‘Yung anak ko nasa daddy niya. She’s doing fine. Both of them are negative,” salaysay ni Gillian.

Unang araw ng Enero ng bagong taon nang malaman ng single-mum na siya'y positibo sa coronavirus.

Bilang isang single-mum, mahirap para kay Gillian na magkasakit at mahiwalay sa kanyang anak, lalo pa nga't silang dalawa lang talaga ang laging magkasama.

Kaya naman sobrang nilalakasan niya ang kanyang loob at pilit na nilalabanan ang lungkot at ginagawa ang lahat ng kailangan para gumaling na siya mula sa coronavirus impeksyon sa lalong madaling panahon.

"Hindi ko inaasahan na magkaka-COVID ako sa unang araw ng taon, at ‘yun ang nakakalungkot kasi hindi ko makakasama ang anak ko for the next 7 to 8 days or pwedeng mas mahaba pa kasi hindi agad lumalabas ang result ng PCR test sa ngayon," pahikbing pagkukwento nito.

Being in isolation is very difficult for me. But I have to be strong for my daughter, Lily.

Kaya naman kahit mahirap ay lalo pang nagpapakatatag si Gillian.

"Sobrang nilalakasan ko ang loob ko at pilit na nilalabanan ang lungkot at ginagawa ko ang lahat ng kailangan para gumaling na."

Along with eating well, aged care nurse Gillian is doing everything to keep her sane and entertained during her isolation. Source: Supplied by Gillian Rasco

Emosyonal na suporta

Marami ang patuloy na sinusubok ang katatagan at lakas sa patuloy na kinakaharap natin na pandemya.

Bukod sa paglaban sa mismong mga sintomas ng sakit, kasama na ang sipon at lagnat, laking pasalamat ni Gillian sa suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan kahit na malayo ang mga ito.

“Sobrang nakakatulong po ‘yung emotional support na binibigay nila sa akin.”

Para sa nurse mula Sydney, malaki din ang nagagawa ng pangangamusta ng mga kaibigan at katrabaho para mabawasan ang pagkabalisa.

“May mga friends ako at syempre pamilya ko sa Pilipinas na lagi akong chine-check over the phone.”

Hindi sanay si Gillian na nakakulong lamang sa bahay dahil sa sobrang aktibo nito at laging on-the-go.

Bagaman batid niya na hindi malayo na mahawaan siya ng sakit dahil sa linya ng kanyang trabaho, hindi niya inaasahan na magiging COVID-positive siya dahil sa nakalipas na dalawang taon mula mag-pandemya.

Ngayon lamang nagkasakit si Gillian sa loob ng mahigit dalawang taon kaya naman labis ang lungkot nito nang magsimulang mag-isolate.

Umaasa ang nurse na agad naman itong gagaling sa loob ng sampung araw para makasama na niyang muli ang kanyang anak.

Mga pwedeng gawin para gumaling

Sa kasalukuyan, pumalo na 234,066 ang aktibong kaso ng COVID-19 New South Wales. Nasa 1,738 ang nasa ospital base sa huling tala nitong Enero 6.

Naniniwala ang residente ng NSW na malaki ang naitulong na siya ay fully vaccinated kaya hindi masyadong malala ang kanyang pagkakasakit at banayad na sintomas lamang ang nararanasan nito ngayon.

Sa tingin din niya na nakatulong ang kanyang mahusay na pangangatawan at araw-araw na pag-eehersisyo para sa kanyang lakas ng resistensya.

Kaya naman kahit na naka-isolate ito ngayon at nagpapagaling mula sa COVID-19, tuloy pa rin ang kanyang mga exercise regime at pagkain ng masustansya.

“Lagi rin po akong nag-e-exercise at talagang hindi ako sanay na nasa bahay lang at walang ginagawa.”

Ilang home remedy din ang kanyang ginagawa kasama na ang steam inhalation o steam therapy.

Sinasabi na nakakatulong na mapagaan ang baradong ilong at medyo lumuwag ang paghinga kapag ikaw ay may sipon.

Ang steam therapy ay isang proseso ng paglanghap ng ng singaw o usok mula sa mainit na tubig na tinatawag na water vapor.

“Sobrang nakakatulong ‘yung pag-inom ng maraming tubig kasi napa-flush out niya ‘yung any bad elements na nasa katawan mo. At syempre lots of fruits and vegetables and eating well.”

“Uminom din ako ng gamot para sa lagnat sa una at ikalawang araw, at umiinom din ako ng green at ginger tea para mabawasan ‘yung kati ng lalamunan ko.”

Hindi na makapaghintay si Gillian na gumaling at unang-una niyang gagawin pagtapos ng kanyang isolate ang sunduin ang kanyang anak at magsimba.