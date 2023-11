G7: τέρμα οι επιδοτήσεις του άνθρακα

Όλο και πιο απομονωμένη βρίσκεται η Αυστραλία σε θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής όπως δείχνουν οι πρόσφατες αποφάσεις της Ομάδας των Επτά μεγαλύτερων βιομηχανιών στον κόσμο στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία.





Κύρια σημεία





τέρμα στις επιδοτήσεις σε παραγωγή ενέργειας με άνθρακα, αποφάσισε η σύνοδος του G7

έως το 2030 δεν θα υπάρχουν επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα

απομονωμένη η Αυστραλία στην παγκόσμια σκηνή στο θέμα των ορυκτών καυσίμων

Εκεί βρέθηκε, προσκεκλημένος των Επτά, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.





Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και το περιβάλλον γενικότερα, ήταν ανάμεσα στα βασικά θέματα της συνόδου και συζητήθηκε την τρίτη και τελευταία μέρα όπου οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Μεγάλης Βρετανίας παρακολούθησαν ειδική παρουσίαση απ΄τον διακεκριμένο περιβαλλοντολόγο David Attenborough.

Οι Επτά αποφάσισαν να σταματήσουν την χρηματοδότηση ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που κάνουν χρήση άνθρακα, έως το τέλος του 2021. Ο άνθρακας είναι ένα απ΄τα πιο ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα.





Ας σημειωθεί ότι η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, παγκοσμίως, λαμβάνει κρατικές επιδοτήσεις. Το ανακοινωθέν της Συνόδου έκανε αναφορά σ’ αυτό το γεγονός τονίζοντας ότι «δεν συνάδει με τους στόχους για συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας στον ενάμιση βαθμό».





Πριν λίγες εβδομάδες ο Σκοτ Μόρισον ανακοίνωσε κονδύλιο ύψους $600 εκ. για την δημιουργία ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού που θα λειτουργεί με φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο.

READ MORE Αποφάση -σταθμός Αυστραλιανού δικαστηρίου για την κλιματική αλλαγή

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός επιμένει να μην προσυπογράφει την δέσμευση για μηδενικό στοχό καυσαερίων που συμβάλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη έως το 2050:





"I've heard it from countries that frankly haven't had any reductions in their emissions. I've heard it from countries whose emissions are still rising. Australia is on the path to net zero, our goal is to get there as soon as we possibly can. For Australia it is not a question of if, or even by when, for net zero but importantly how."





Λάβρος ήταν στα σχόλιά του σχετικά με τη στάση της Αυστραλίας σε θέματα κλιματικής αλλαγής και το κύρος της χώρας στην παγκόσμια σκηνή ο αρχηγός των Πρασίνων Ανταμ Μπάντ.

READ MORE Κηρύξτε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης, λέει ο Γκουτέρες στους παγκόσμιους ηγέτες

«Όταν οι ηγέτες των άλλων χωρών θα συζητούν για τα καυτά θέματα του πλανήτη, η Αυστραλία θα κάθεται στο παιδικό τραπέζι» είπε:





"Climate is a critical issue at this G7. It is the only game in town. When they sit down to discuss climate, Scott Morrison will be sitting at the kids' table and I think part of the reason he's been invited to this summit is so that the rest of the world can give Australia a dressing down on climate."





Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν και τα σχόλια της Penny Wong, εκπροσώπου των Εργατικών, η οποία εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη στάση της Αυστραλιανής κυβέρνησης στη παγκόσμια σκηνή: