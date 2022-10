Un terzo delle famiglie australiane soffre di insicurezza alimentare. Perché i numeri sono così alti?

Highlights Un terzo delle famiglie australiane soffre di insicurezza alimentare

Secondo il rapporto, rispetto all'anno scorso, il 23% in più delle persone ha difficoltà a comprare il cibo necessario

Charlotte* ha iniziato a soffrire di insicurezza alimentare nel 2019, dopo aver dato alla luce sua figlia come madre "single".





Nonostante Charlotte lavori part-time e riceva l'assistenza del governo, siccome il costo della vita continua ad aumentare e le proprietà in affitto a prezzi accessibili diventano sempre più scarse, sta per lei diventando sempre più difficile pagare le spese quotidiane.





La scorsa settimana Charlotte ha sacrificato il pranzo al lavoro in modo che sua figlia potesse pranzare all'asilo.





"Ho preso una banana e ho trovato una barretta di muesli scaduta nell'armadio, e mi sono assicurata che la piccola quantità di cibo che ci era rimasta in casa andasse a mia figlia", ha dichiarato.





"È particolarmente scoraggiante soprattutto quando penso che sto cercando attivamente di avere successo; non voglio fare affidamento sull'assistenza del governo, sto studiando... Non riesco davvero a credere di trovarmi in questa situazione".





"Sto davvero facendo fatica ad avere abbastanza da mangiare".



Charlotte non è la sola.





Secondo un nuovo rapporto dell'organizzazione australiana Foodbank, un terzo delle famiglie australiane soffre di insicurezza alimentare ed è probabile che il numero aumenti.



Che cos'è l'insicurezza alimentare e quanto è grande il problema?

Il termine "insicurezza alimentare" si riferisce ad una serie di circostanze che vanno dal non sapere come ottenere cibo a sufficienza, ad un'alimentazione intermittente o ad un ridotto apporto di cibo.





Secondo il Foodbank Hunger Report 2022 , ogni giorno oltre mezzo milione di famiglie in Australia fanno fatica a mettere del cibo in tavola.





Il rapporto ha rilevato che negli ultimi 12 mesi oltre due milioni di famiglie australiane hanno sperimentato una grave insicurezza alimentare, il che significa che hanno finito il cibo a causa di limitazioni finanziarie.





Le famiglie con bambini hanno maggiori probabilità di sperimentare una grave insicurezza alimentare, con il 32% che ha riferito di star sperimentando grave insicurezza alimentare rispetto alla media nazionale del 21%.



Il problema colpisce sia i disoccupati che coloro che lavorano.





I dati mostrano che nel 54% delle famiglie con problemi alimentari vi è almeno una persona che lavora.





Brianna Casey, Chief Executive Officer di Foodbank Australia, ha dichiarato a SBS News che la principale causa dell'insicurezza alimentare può essere attribuita alle pressioni sul costo della vita.





"Sappiamo che l'aumento del costo di cibo e generi alimentari, l'aumento del costo dell'energia — che si tratti di elettricità o carburante per un veicolo — così come l'aumento dei costi degli affitti stanno tutti contribuendo a una pressione crescente sul costo della vita", ha affermato Casey.





"E, sfortunatamente, la situazione sembra star peggiorando".





Secondo il rapporto, rispetto all'anno scorso il 23% in più delle famiglie ha difficoltà finanziarie a procurarsi il cibo necessario.



Quale supporto è disponibile ed è sufficiente?

In Australia, i pagamenti di sostegno, inclusi sussidi per l'assistenza all'infanzia, pensioni di vecchiaia, pensioni di sostegno all'invalidità, pagamenti per assistenti, pagamenti per persone in cerca di lavoro e indennità per i giovani forniscono sostegno finanziario a chi ne ha bisogno.





Anche enti di beneficenza e organizzazioni come Foodbank, Ozharvest, la Croce Rossa australiana e The Society of St Vincent de Paul forniscono assistenza.



The report found in the past 12 months, over two million Australian households experienced severe food insecurity, meaning they ran out of food because of financial limitations. Source: Supplied / Foodbank Secondo Charlotte, che riceve i pagamenti di Centrelink per i genitori, il supporto attualmente offerto dal governo non basta per far fronte al crescente costo della vita.





"Ogni qualche mese ricevo un'e-mail per farmi sapere che qualche mia bolletta dell'elettricità è in aumento... L'ultima bolletta dell'elettricità era di 850$ per due persone in un piccolo appartamento", ha dichiarato.





"Sono caduta in trappole come ad esempio usare Afterpay per comprare una carta regalo di generi alimentari che posso usare a Woolies, o ottenere anticipi da Centrelink che poi prelevano denaro dal mio reddito quindicinale", ha raccontato Charlotte.



Il nuovo bilancio federale sarà presentato dal tesoriere Jim Chalmers martedì 25 ottobre.





Casey di Foodbank ha dichiarato a SBS News che spera che questa finanziaria contenga aiuti "immediati" per le persone vulnerabili in tutta l'Australia.





"[Queste persone] non possono aspettare di ricevere aiuto e se non vedremo delle misure immediate di assistenza per il crescente costo della vita, avremo bisogno di fondi immediati a Foodbank e altre organizzazioni di soccorso alimentare per far fronte alla domanda", ha dichiarato Casey.





"E sfortunatamente a causa di queste ultime inondazioni, sarà ancora più difficile e costoso per noi essere in grado di aumentare la quantità di aiuti alimentari a disposizione delle persone che ne hanno bisogno", ha aggiunto.



Charlotte ha dichiarato che vorrebbe ricevere maggiore assistenza attraverso finanziamenti e iniziative del governo, in particolare per i genitori single .





"Abbiamo bisogno di alloggi pubblici adeguati per sostenere le persone per quel periodo di tempo in cui sono in difficoltà, per aiutarle a rimettersi in piedi, e abbiamo bisogno di un'assistenza per l'affitto più mirata in base alle diverse zone e circostanze individuali", ha dichiarato.





"Per quanto riguarda gli alloggi [pubblicii], in alcuni quartieri le liste di attesa vanno dai tre ai cinque anni, e in altri dai cinque ai 10... Non voglio fare affidamento sull'assistenza del governo per 10 o 20 anni, ho davvero solo bisogno di aiuto adesso".





"Penso inoltre che l'importo che possiamo guadagnare mentre lavoriamo per mantenere i benefici del governo dovrebbe venire aumentato e che bisognerebbe aumentare tutte le pensioni per superare la soglia della povertà".





SBS News ha contattato il Dipartimento dei servizi sociali per un commento.





*Questo non è il suo vero nome.





