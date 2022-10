Recessione in vista per l'Australia?

Il governo federale si appresta a presentare la legge finanziaria. Come più volte sottolineato dal ministro del Tesoro Jim Chalmers, l'economia globale naviga in acque burrascose ed il governo farà di tutto per cercare di arginare la possibilità di recessione economica anche in Australia.





"Il ministro del Tesoro ha già detto che se c'è una crisi economica internazionale ce la becchiamo anche noi", ha dichiarato il professor Tani.



Secondo Tani, il governo sta pianificando dove tagliare le spese mentre allo stesso tempo cerca di mantenere le promesse fatte prima delle elezioni.





"Il governo attuale sta cominciando a rivedere le spese che sono state fatte cercando di eliminare, laddove sarà possibile, degli sprechi evidenti, per cercare di cominciare a tirare i remi in barca".





"Vedremo i dettagli tra un paio di settimane nel budget", ha aggiunto Tani.





Il ministro del Tesoro presenterà l' October budget 2022/23 martedì 25 ottobre a partire dalle 7:30pm circa.



