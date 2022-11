Viaggi aerei: biglietti costosi, posti limitati e cancellazioni. È questa la nuova normalità?

Key points Secondo la Australian Competition and Consumer Commission le tariffe aeree nazionali sono decisamente aumentate

Le compagnie aeree stanno aumentando i prezzi per cercare di alleviare i debiti accumulati durante la pandemia di COVID-19

Secondo gli esperti è improbabile che le tariffe scendano nel breve termine

Dopo che le frontiere australiane sono rimaste chiuse per circa due anni a causa della pandemia di COVID-19, molti australiani desiderosi di viaggiare all'estero si trovano a fronteggiare tariffe aeree elevate e disponibilità limitata.





Esperti e compagnie aeree hanno riferito a SBS News che la situazione è dovuta a una serie di fattori, ed è molto improbabile che le cose cambino a breve.





Quali sono le ragioni dell'aumento dei prezzi, si può fare qualcosa al riguardo, e ci si può aspettare che questa sia la nuova normalità?



Moltissime prenotazioni e posti limitati

A settembre, l' Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha pubblicato il suo rapporto trimestrale sulla concorrenza delle compagnie aeree in Australia.





Il rapporto mostra che tra aprile e agosto di quest'anno è stato registrato un aumento significativo delle tariffe aeree nazionali.





Secondo l'ACCC, le tariffe aeree più basse offerte nell'agosto di quest'anno erano più alte di ben il 56% rispetto all'aprile 2022 (quando hanno raggiunto le cifre più basse degli ultimi 11 anni) mentre le tariffe business sono aumentate del 17% tra giugno e agosto.



Secondo David Beirman, Adjunct Fellow in Turismo presso la University of Technology Sydney e autore di "Tourism Crises and Destination Recovery", la pandemia di COVID-19 è stata una delle cause principali dell'aumento dei prezzi dei voli nazionali e internazionali.





"Per 50 anni, praticamente dal 1970 fino all'inizio della pandemia nel 2020, le tariffe aeree sono diminuite, anno dopo anno", ha affermato Beirman.





"Il COVID-19 ha rovinato tutto ciò. A causa delle incredibili restrizioni sulle operazioni delle compagnie aeree, le compagnie aeree stavano sostanzialmente perdendo denaro a piene mani... quindi hanno accumulato questa enorme quantità di debito, e la maggior parte di esse deve ripagarlo."





Secondo Beirman molte compagnie aeree stanno aumentando le tariffe per cercare di ridurre i loro debiti, mentre allo stesso tempo stanno facendo fronte alla mancanza di personale dopo i licenziamenti fatti durante pandemia, il che contribuisce a problemi come frequenti cancellazioni e voli limitati.





"Le compagnie aeree hanno avuto molte difficoltà da affrontare", ha dichiarato Beirman.



"Altri fattori importanti sono stati l'aumento dei prezzi del carburante, il tentativo di ripagare le perdite subite e il pagamento del nuovo personale ... fattori diversi che hanno davvero contribuito all'aumento delle tariffe aeree".





Il professor Greg Bamber, esperto di aviazione alla Monash University, concorda sul fatto che un aumento della domanda post-pandemia combinato con la mancanza di personale stia creando uno scenario che inevitabilmente risulta nell'aumento delle tariffe.





"C'è una forte domanda [perché] le persone non sono state in grado di viaggiare per raggiungere i loro amici e familiari o clienti aziendali e fornitori per quasi tre anni", ha affermato.





Le persone cercano di viaggiare ma c'è una capacità ridotta, ha spiegato il professor Bamber.





"Le compagnie aeree hanno ridotto il numero di voli, e mentre c'è una forte domanda, i posti sono diminuiti per cui le compagnie aeree hanno aumentato i prezzi".





"Le compagnie aeree stanno dando la priorità al profitto rispetto alle persone", ha dichiarato Bamber.



Peggiore performance per quanto riguarda la puntualità

Negli ultimi mesi i clienti si sono anche lamentati di ripetute cancellazioni.





Secondo l'ACCC, nel luglio 2022 l'industria aerea nazionale ha registrato la peggiore performance mai registrata per quanto riguarda la puntualità, e le compagnie aeree hanno cancellato i voli a un tasso di tre volte superiore alla media nel lungo termine.



Secondo il professor Bamber, le compagnie aeree non dovrebbero cancellare i voli con così tanta facilità.





"Una compagnia aerea grande come Qantas può cancellare i voli in un attimo, causando dei grandi disagi, e ci si aspetta che i clienti lo accettino senza problemi e senza nessun compenso", ha dichiarato.





"Eppure, se il cliente desidera cambiare il proprio volo per una possibile buona ragione, Qantas impone delle sanzioni elevate, anche se riprenotare questo volo effettivamente gli costa molto poco".





Secondo il professor Bamber le compagnie aeree dovrebbero concentrarsi sul ricostruire il proprio organico, dopo aver ridotto i numeri durante la pandemia.





Secondo Bamber trattare bene i lavoratori è essenziale per offrire esperienze migliori ai clienti.





"(Le compagnie aeree) devono creare una specie di cuscinetto e rendersi conto che ci sono ancora molte malattie che circolano, e che il personale a volte sarà assente, e che quindi devono avere delle riserve pronte", ha affermato.



"È nell'interesse dei clienti e della compagnia aerea che la forza lavoro venga trattata bene, ma al momento molti dipendenti non si sentono trattati bene".



Che cosa dicono le compagnie aeree?

Un portavoce di Virgin Australia ha dichiarato a SBS News che la compagnia aerea si sta concentrando sul fornire un servizio di qualità ai clienti, in un momento in cui vi è forte domanda, crescente inflazione e alti costi del carburante.





"Stiamo vedendo un'enorme richiesta ora che gli australiani riprendono a volare per riconnettersi con amici e familiari, e per godersi le esperienze di viaggio che ci siamo persi durante la pandemia", ha dichiarato il portavoce.





"Virgin Australia continua a potenziare i propri servizi nazionali e prevediamo che la capacità tornerà a circa il 100% dei livelli pre-COVID a dicembre e gennaio", ha dichiarato.





Il portavoce ha affermato che Virgin Australia sta anche intensificando i suoi servizi internazionali a corto raggio.





Il 13 ottobre, in un aggiornamento sulle prestazioni operative, Qantas ha dichiarato che le cancellazioni sono scese dal 4% di agosto al 2,4% di settembre.





Qantas ha affermato che le percentuali di bagagli persi sono rimaste basse, interessando 6 passeggeri su 1.000 a settembre e ottobre.





Il 23 novembre, Qantas ha affermato che mentre i costi del carburante rimangono elevati, le prestazioni operative stanno migliorando.





Secondo un market update pubblicato dalla Qantas, un investimento di 200 milioni di dollari in personale e aerei farà sì che la compagnia potrà mantenere questi livelli di prestazioni durante le ondate di COVID attuali e future.



Ci sono miglioramenti in vista?

Nonostante l'ottimismo delle compagnie aeree, secondo Beirman è improbabile che le tariffe calino nel breve termine.





"In una certa misura, immagino che avremo un plateau di tariffe più alte e margini più alti per le compagnie aeree... e penso che quando inizieremo a vedere una ripresa nel settore del turismo, allora ci stabilizzeremo e probabilmente in alcuni casi le tariffe scenderanno un po' rispetto a quello che erano nel 2019."





"Ma certamente, secondo questa nuova normalità le tariffe sono più alte e questo non è solo a causa del debito... ma anche perché, a meno che non si trovi una soluzione al conflitto tra Ucraina e Russia, questo continuerà ad avere un effetto sul prezzo del carburante".





