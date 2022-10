Adulta a nove anni a causa della guerra, in Australia a trenta per "una vita più bella"

"Mia sorella e mia mamma erano già in Australia ed io ho raggiunto i miei cari". Enrichetta Antoni all'età di trent'anni arrivo a Perth nel 1964 con il marito, il figlio di 4 anni ed un altro in grembo.





La sorella Andreina aveva lavorato in precedenza come bambinaia sulle navi a lunga percorrenza e, una volta arrivata in Australia, se ne innamorò. La mamma, vedova di guerra, la seguì per una nuova vita, convincendo poi anche Enrichetta e la sua famiglia a raggiungerle.



La classe di Enrichetta Antoni (l'ultima a destra davanti) a Trieste, quando aveva 9 anni. Dopo un'infanzia serena, a nove anni la vita di Enrichetta cambiò radicalmente e la vita confortevole, che l'attivita del padre assicurava alla sua famiglia, scomparve.



Non posso dimenticare i bombardamenti, non posso dimenticare i tafferugli durante il tempo dell'Occupazione.

Il padre di Enrichetta fu dichiarato disperso in guerra, così la madre e la sorella allora sedicenne dovettero iniziare a lavorare in un caffè nella loro Trieste.





Una volta arrivata in Australia, qualche anno dopo, la sorella Andreina vide "l'opportunità di una vita più bella, un futuro".



Enrichetta Antoni e la sorella Andreina a Venezia nel 1947. La persona più importante sua vita, secondo Enrichetta, è stata la madre: "Ha fatto sacrifici enormi, ci ha dato tutto quello che poteva, è andata a lavorare subito senza perdersi di coraggio".



La prima cena fuori in Australia per Enrichetta a Perth nel 1995, assieme alla sorella, suo marito ed alcuni amici.