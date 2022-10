Alluvioni, il governo annuncia un sussidio per le aree più colpite

By Massimiliano Gugole

Decine di migliaia di case sono state inondate o sono attualmente isolate in Victoria, e il peggio deve ancora venire in alcune aree, dove le piene sono attese nelle prossime ore o nei prossimi giorni.





Nel New South Wales sono 31 le aree di governo locale (LGA) che hanno dichiarato lo stato di emergenza, aggiungedosi alle 23 in Victoria e alle 17 in Tasmania.





Il primo ministro Albanese ha dichiarato che il governo è pronto a fornire tutto il supporto necessario, anche in vista delle prossime precipitazioni che il terreno non potrebbe più assorbire.



Anche una sola goccia di pioggia non può che rimanere in superficie, a causa delle inondazioni che si sono verificate in tempi recenti. Anthony Albanese

Se siete in una delle aree colpite potete verificare il vostro diritto ad ottenere il sussidio governativo federale sul sito di Services Australia .





Potete trovare le informazioni più aggiornate sugli avvisi di emergenza e gli ordini di evacuazioni attualmente in vigore sul sito dei servizi di emergenza nel vostro stato di residenza ( New South Wales , Victoria , Tasmania ).



