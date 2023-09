Anche in TV su SBS la conferma: la panna nella carbonara proprio no!

Venerdì alle 19.35 su SBS World Movies – The Wife





Joan riflette su anni di compromessi, segreti e tradimenti mentre il marito Joe sta per ricevere il premio Nobel per la Letteratura. Qual è stato il suo contributo e quale il significato di una vita vissuta all’ombra del celebre marito? Il film è impreziosito da due straordinari interpreti, Glenn Close e Jonathan Pryce.





Sabato alle 21.20 su SBS Viceland – RAW Comedy 2022





Ogni anno le donne e gli uomini più esilaranti d’Australia si mettono alla prova con RAW Comedy, la competizione più importante nel paese ad offrire un microfono a tutti coloro i quali vogliono divertire. Chi sarà quindi l’ultimo o l’ultima a ridere? Scopritelo in questa serata finale dell’edizione 2022 di RAW Comedy.





Domenica alle 18.10 su SBS World Movies – The Fifth Element





Dallo spazio arriva una minaccia di distruzione del pianeta Terra, che sconvolge la vita tediosa dell’ex marine Korben Dallas, che ora guida un taxi volante per sbarcare il lunario. Lo spettacolare film di fantascienza diretto da Luc Besson vede tra gli interpreti Bruce Willis, Gary Oldman e Milla Jovovich.





Lunedì alle 15.55 su SBS – Talk For Life





In questo emozionante documentario scopriamo le esperienze di alcuni rifugiati in fuga da paesi segnati dalla guerra e da poco arrivati in Australia. Che ruolo ha la lingua inglese nella loro ricerca di una vita migliore e più sicura?





Lunedì alle 21.30 su SBS World Movies – Jindabyne





Stewart Kane è un irlandese che vive nella città di Jindabyne, non lontana dalla vetta australiana più elevata, il monte Kosciuszko. Quando va a pescare con tre amici in una isolata zona di collina trova il corpo di una ragazza assassinata nel fiume. Invece che rientrare subito, decidono di rimanere, continuare a pescare e riportare quanto accaduto solo giorni dopo. Tra gli interpreti del film troviamo Gabriel Byrne, Laura Linney e John Howard.





Martedì alle 20.00 su SBS Food – Cook Like An Italian With Silvia Colloca





Oggi Silvia esplora tre piatti molto diversi, tutti con al centro un ingrediente molto amato dagli italiani, le uova. Tra questi, non può mancare uno dei piatti più celebri e bistrattati al mondo, gli spaghetti alla carbonara. Se non siete riusciti ancora a convincere i vostri amici australiani che la panna non va assolutamente usata, assicuratevi che non perdano questo episodio della serie di SBS Food dedicata alla cucina italiana fatta in casa.





Giovedì alle 14.10 su SBS World Movies – Satellite Boy





Pete, un bambino di dieci anni, vive con il nonno in un cinema abbandonato nell’outback australiano. Quando il vecchio drive in diventa a rischio di demolizione, Pete ed un amico iniziano un’epica impresa nel tentativo di salvare casa. Diretto da Catriona McKenzie, il film interpretato da David Gulpilil, Cameron Wallaby e Joseph Pedley è stato il primo ad essere autorizzato nell’area delle Bungles Bungles, patrimonio mondiale dell’Unesco.





Giovedì alle 21.35 su SBS World Movies – Berlin Syndrome





Clare è una fotografa australiana che, un po’ persa e sola a Berlino, incontra il carismatico Andi. Tra i due c’è subito attrazione ed inizia una storia d’amore appassionata, ma un giorno Clare si sveglia scoprendo di essere stata chiusa a chiave nell’appartamento di Andi, che non è intenzionato a farla uscire, mai più. Il thriller psicologico diretto da Cate Shortland debuttò all’edizione 2017 del Sundance.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





