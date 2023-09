Andrea Pastacaldi diventa Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia con la sua Made of Italy

"Quando mi è stato detto sono rimasto molto sorpreso", commenta Andrea Pantacaldi, fondatore di Made of Italy, ai microfoni di SBS Italian.





"L'associazione è nata dall'idea di sfruttare al meglio le risorse e le strutture esistenti, come il Club italiano di Fremantle, per creare un punto di riferimento e di ritrovo per gli italiani e i giovani internazionali che si trovano in Australia", spiega.





Il console di Perth Nicolò Costantini ha conferito a Pastacaldi il titolo di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia per i suoi sforzi nel rafforzare i legami della comunità italiana del WA attraverso l'associazione Made of Italy.







"Pensavo fosse uno scherzo, tuttavia, dopo aver riflettuto sul significato dell'onorificenza, ha apprezzato il fatto di essere stato identificato e premiato per il valore del mio lavoro", aggiunge Pastacaldi.





Premi il tasto 'Play' in alto per ascoltare l'intervista ad Andrea Pastacaldi.

Attraverso una serie di eventi, come feste, aperitivi, cene a tema e collaborazioni culturali, Made of Italy ha creato un senso di comunità e ha contribuito a promuovere la cultura italiana nella regione.





"Nonostante non vi siano gli stessi numeri di città come Sydney e Melbourne, la comunità italiana del Western Australia è diventata sempre più forte e unita grazie anche alle attività promosse da associazioni come Made of Italy".



Per quanto riguarda il futuro, Andrea Pastacaldi considera il titolo di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia non come un punto d'arrivo, ma come uno stimolo per continuare il suo lavoro.





L'associazione sta già pianificando una serie di eventi per l'anno in corso, con l'obiettivo di estendere il progetto Made of Italy anche al di fuori del Western Australia.





