Azzurri, le ragioni di una disfatta

257 giorni dopo il trionfo di Wembley nella finale del campionato europeo, la Nazionale italiana di calcio ha toccato uno dei punti più bassi della sua storia.







Sconfitta in casa dalla Macedonia del Nord (gol-partita dell'ex palermitano Trajkovski al 92'), la formazione di Roberto Mancini è stata eliminata nella semifinale dei play off validi come qualificazione ai Mondiali del Qatar.

Il trionfo di Wembley It's coming Rome!





“Il peso dei rigori sbagliati me lo porterò sempre dentro” - Jorginho





Gli Azzurri, costretti agli spareggi a causa dei rigori falliti da Jorginho contro la Svizzera nelle due gare del girone, dopo EURO 2020 non sono riusciti a ritrovare lo stesso spirito e l'organizzazione di squadra.







Componenti che avevano consentito ad un gruppo con dei limiti di far registrare il record di risultati utili consecutivi, fino al trionfo ai rigori contro l'Inghilterra.

La mancanza di alcuni leader tecnici come Chiellini, Bonucci, Chiesa e Spinazzola, lo scadimento di forma di Barella e i momenti difficili di Insigne e Donnarumma si sono aggiunti agli errori di Berardi e all'inconsistenza di Immobile.







Dopo lo spareggio contro la Svezia che è costato la presenza a Russia 2018 della squadra allora guidata da Giampiero Ventura, arriva insomma un'altra tremenda delusione per tutto il movimento calcistico italiano.



13 novembre 2017: con lo 0-0 di Milano contro la Svezia gli Azzurri di Ventura falliscono la qualificazione ai Mondiali di Russia Source: AP



"La più grossa delusione della mia vita" - Roberto Mancini

L'ultima Coppa del Mondo disputata dagli Azzurri resta quella del 2014 in Brasile. Allora la formazione di Cesare Prandelli uscì nel girone eliminatorio, così come accaduto quattro anni prima in SudAfrica.







In attesa di conoscere il destino del C.T. Roberto Mancini, il prossimo appuntamento mondiale è quello del 2026 in USA, Canada e Messico. Quando se non altro le squadre ammesse saranno 48...







Riascolta qui la nostra analisi sulle ragioni alla base della mancata partecipazione dell'Italia a Qatar 2022:



LISTEN TO Azzurri, le ragioni di una disfatta SBS Italian 28/03/2022 18:00 Play

