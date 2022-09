Bottega 1900: la sfida di mamma Alice e papà Enea

Dopo anni di lavoro in rinomati ristoranti di Sydney, la sommelier Alice Massaria ha creato Bottega 1900 , un negozio online di alimentari e cosmetici biologici italiani di nicchia con sede operativa nelle Northern Beaches.





Come si legge nel sito , si tratta di un’azienda a conduzione familiare “formata da Alice (mamma), Enea (papà) e il nostro piccolo cucciolo, che è l'amministratore delegato!”.





“Con l’arrivo di un figlio le prospettive cambiano, le idee cambiano e volevamo avere sempre a disposizione alcuni dei prodotti cui noi siamo particolarmente legati dall’infanzia, prodotti delle nostre terre e che facevamo fatica a trovare in Australia”, racconta Alice Massaria ai microfoni di SBS Italian.



Advertisement

L’azienda nasce nel 2020, quando la neo famiglia si trova a trascorrere cinque mesi in un appartamento di 50 metri quadrati a Conil de la Frontera, un piccolo villaggio in Andalusia, a causa dalla prima ondata di COVID-19.





“Ad inizio 2020, con Thiago di tre mesi, eravamo in procinto di arrivare in Italia per fargli incontrare la famiglia. Per colpa della pandemia siamo rimasti bloccati in Spagna. Non potendo raggiungere l’Italia o tornare in Australia, abbiamo deciso di impiegare il nostro tempo per creare qualcosa di diverso”.





“Con un bimbo, cercavamo prodotti puliti, fatti bene, dove la tradizione sposa l’innovazione. Vogliamo proporre tutte quelle tradizioni, la biodiversità italiana e il lavoro di chi produce in Italia osservando la tradizione, ma con un occhio all’innovazione”.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.





Seguici su Facebook , Twitter e Instagram o abbonati ai nostri podcast cliccando qui .