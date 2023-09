Bungaro e Fiorella Mannoia cantano Gianni Rodari

Source: Supplied “L’idea è nata in maniera molto naturale, come nascono un po’ tutti i miei progetti. Circa un anno fa ero a casa di Fiorella e stavamo scrivendo canzoni per il suo nuovo disco. A un certo punto lei mi ha fatto leggere questa magnifica poesia di Gianni Rodari, che non conoscevo, e mi innamoro di questo gioiello, un piccolo capolavoro. E allora ho azzardato dicendole che avrei voluto musicarlo. La sera stessa è nata la canzone ed è rimasta lì, in mezzo ai fogli preziosi del materiale per il mio nuovo disco che uscirà a gennaio del 2021. Quando ho deciso di inserirla nel mio nuovo album mi è sembrato carino condividerla con Fiorella, visto che è stata lei a farmelo scoprire. E credo che siamo riusciti a creare quella magia che c’è all’interno di queste parole così delicate, luminose, illuminanti e lungimiranti.”





Tornerai nostro ospite a gennaio per parlare del tuo nuovo disco, ma intanto cosa ci puoi anticipare?





“Credo sia un bellissimo luna park di parole, di suoni, di musica. Ho lavorato duramente su questo disco, due anni, saranno undici inediti ed è da tanto che non scrivevo undici inediti per me. È stato un bellissimo viaggio interiore, ho lavorato con grande attenzione ma lasciandomi andare completamente, è un disco pieno di particolarità, di arrangiamenti anche imprevedibili, è un album pensato anche come uno spettacolo e ci sono dentro tanti anni di esperienze ma anche voglia di non farsi mancare niente. L’ho voluto fare con una grande orchestra, tutto in acustico, come si faceva una volta: tutti insieme. E in studio c’è stata una bellissima magia. Sono molto fiero di questo disco.”





Tu sei un autore di qualità, questa parola ormai latita nelle canzoni che poi raggiungono la vetta delle classifiche. Cosa pensa di questa situazione un artista che come te ha fatto della qualità la sua arma vincente?





“Io continuo ad andare su quella strada, non perdo l’orizzonte, perché è vero che ci sono dei cambiamenti anche violenti nella musica, in questo periodo si sente quasi esclusivamente questa trap in cui quasi tutte le canzoni sono uguali e lo dico senza giudicare, assolutamente, però se tu hai una tua cifra stilistica, un tuo codice, che io chiamo il codice dell’anima, vai sempre verso quella direzione, soprattutto se continua a darti grandi soddisfazioni. È anche un modo per essere un po’ artigiani, ne vale la pena se tu sei ispirato. Ricordo un bellissimo Sanremo nel 2018 con Ornella Vanoni, “Imparare ad amarsi” ebbe un grande successo e come per incanto la passarono anche le radio. È una canzone universale. La gente non la prendi in giro, ama la bellezza e la verità.” Source: Supplied Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus