"Burkina Faso, un Paese caratterizzato da un profilo ecologico fragilissimo"

"Il Burkina Faso è diventato a pieno titolo un Paese prioritario per gli aiuti italiani, tanto da fare scaturire la prima migrazione verso l'Italia fino a generare la prima comunità in Europa del Burkina Faso", racconta Domenico Bruzzone, responsabile per gli aiuti allo sviluppo e umanitari dell’AICS in Burkina Faso, Niger e Ghana ai microfoni di SBS Italian.





La situazione del Paese negli ultimi anni si è aggravata enormemente a causa di motivazioni diverse, tra cui gli effetti della crisi climatica, gli equilibri politici fragili e la gestione della migrazione interna.



Si tratta di un Paese che oggi "gli occidentali non possono frequentare, (dove) non si può viaggiare. Non si possono visitare i progetti di cooperazione. Non si possono visitare siti molto interessanti anche per ragioni culturali, perché tutto il Paese vive sotto una minaccia costante di natura per lo più terroristica, e non solo", spiega ancora Domenico Bruzzone.



