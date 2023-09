Calamari ripieni di melanzane e gamberi, la ricetta di Giuseppe Contino

Giuseppe Contino è arrivato in Australia cinque anni fa.





Nel suo percorso formativo, ha lavorato in diverse zone del mondo. Prima di arrivare a Melbourne, ha cucinato per quattro anni in Sardegna, dopo aver imparato l'ABC del mestiere nella sua Napoli.





Una volta in Australia, per Giuseppe è iniziato un nuovo viaggio alla scoperta di nuovi sapori. "Sono un tradizionalista", dice Giuseppe, "ma da quando sono arrivato in Australia sto imparando ad apprezzare nuovi sapori, come il coriandolo ed il cumino".





Per la ricetta dei calamari ripieni di melanzane e gamberi su coulis di pomodori, ecco le dosi per quattro persone:





1 calamaro 400/500g





1 melanzana piccola





100g gamberi black tiger





4 pomodorini





Mezza cipolla rossa





2 spicchi d’aglio





Vino bianco





Olio extra vergine di oliva





Sale e pepe q.b.











Per il coulis:





2 pomodori maturi





Qualche foglia di basilico





1 cipolla rossa piccola





Olio abbondante





Sale q.b.





Zucchero q.b.











Procedimento:





Sbucciare ed eviscerare i gamberi, tagliarli grossolanamente e metterli da parte. Nel frattempo, cucinare le teste per un brodetto leggero con uno spicchio d’aglio. olio e qualche gambo di prezzemolo e dopo aggiungere circa 500ml di acqua.





Lavare ed asciugare la melanzana, sbucciarla e tagliarla a cubetti piccoli. Saltarla in padella con la cipolla, precedentemente tritata. Lasciar cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti.





In un’altra padella saltare i gamberi con uno spicchio d’aglio, olio e i pomodorini tagliati in quattro, per circa 2-3 minuti. Unire il tutto ed aggiungere un mestolo di brodetto di gamberi.





Pulire internamente il calamaro, rimuovere l’occhio e la parte superiore della testa. Tagliare a pezzettini il corpo e i tentacoli del calamaro ed aggiungerli al ripieno.





Se il ripieno dovesse risultare troppo liquido aggiungere una spolverata di pane grattugiato. Riempire il calamaro con il ripieno per tre quarti e chiudere con alcuni stuzzicadenti. Infine, in una teglia con carta da forno, porre il calamaro con un filo d’olio e cuocere a 170 gradi per 20/25 circa. A metà cottura si può sfumare con vino bianco.





Una volta pronto lasciarlo intiepidire e tagliarlo a fette grossolane.





Consigliato accompagnare con un coulis di pomodoro.





Coulis di pomodoro





Cucinare tutti gli ingredienti in una pentola per circa 20 min. infine frullare e aggiustare di sale dando un tocco dolciastro con lo zucchero.





Riascolta la ricetta di Giuseppe Contino.

