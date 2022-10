Dopo 62 anni down under, "lavoro in Australia, sono italiano"

Presented by Massimiliano Gugole

By Luisa Perugini

Nei loro primi anni in Australia, il padre di Carmine Scalzi lavorava in edilizia e la madre in agricoltura, oltre che a fare le pulizie.



ASCOLTA LA PRIMA PARTE DELLA STORIA Mille mestieri, pazienza e impegno per raggiungere i propri sogni: la storia di Carmine Scalzi SBS Italian 23/10/2022 15:29 Play

Carmine da bambino con mamma Anna Carmela Fantasia e la sorella Filomena. "Dopo tanti anni, una volta imprenditore, importavo i macchinari dall'Italia, le stesse macchine sulle quali ho lavorato da piccolo con mia madre", ricorda Scalzi.



Advertisement

Mia moglie è un'anima buona come sono io. Non mi ha mai ostacolato. Se ho ottenuto quello che ho ottenuto è grazie a lei.

Secondo Scalzi è importante "voler lavorare", anche in età avanzata. Se da giovani infatti è necessario supportare la famiglia, più avanti negli anni è utile non fermarsi, per vivere meglio e più a lungo.





Dopo una carriera come importatore di macchinari dall'Italia, Carmine Scalzi ha fondato un'azienda vinicola di successo nella Barossa Valley, la God's Hill.



Carmine (al centro) con i genitori e la sorella al suo fianco al matrimonio della cugina Ada. . "Dedico il mio successo a mio nonno, a mio padre e a tutti gli italiani" dichiara Carmine convinto, orgoglioso della sua provenienza. "Sono 62 anni che sono qui. Lavoro in Australia, ma sono italiano".





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.