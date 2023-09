Checco Zalone sbarca su SBS On Demand con il suo più grande successo, "Quo Vado?"

Venerdì alle 19.30 su SBS World Movies – Nowhere special



Un uomo a cui vengono diagnosticati pochi mesi di vita cerca per il figlio qualcuno che se ne possa prendere cura, quando non ci sarà più. Una premessa drammatica per un film delicato e commovente da non perdere ambientato nell’Irlanda del Nord e diretto dall’italiano Uberto Pasolini.



Sabato alle 17.40 su SBS Food – Taste Of Italy



La chef Nisha Katona va alla scoperta dei piatti italiani meno celebrati e oggi a Lucca prova una zuppa che celebra la recente raccolta delle olive, e poi assaggia anche i tipici tordelli lucchesi. Nel secondo episodio Nisha è a Sulmona in Abruzzo, dove gusta la pasta alla chitarra.





Sabato alle 18.30 su SBS Food – Luca’s Key Ingredient



SBS Food ripropone la serie condotta dallo chef Luca Ciano che in sette puntate utilizza alcuni tra gli ingredienti italiani e australiani più prelibati. Protagonista di oggi è una specialità italiana celebre in tutto il mondo, il prosciutto di Parma.





Domenica alle 18.50 su SBS World Movies – Wide Open Sky



Questo documentario segue quattro bambini da un angolo remoto dell’Australia in un viaggio lontano da casa, per prepararsi ad un concerto a Coonamble con il loro coro. Ci sono soltanto tre giorni per imparare un repertorio davvero difficile. In un’area dominata dal, il film ci ricorda come nessun bambino dovrebbe mai crescere senza musica.





Domenica alle 19.30 su SBS – Building The Vatican



Uno stato di dimensioni ridottissime che in due millenni è diventato la guida spirituale per oltre un miliardo di cattolici, oltre ad essere sede di un patrimonio artistico inestimabile. Questa serie documentaria ci porta nelle sue stanze piene di storia, al di là di porte tradizionalmente chiuse al pubblico.





Lunedì alle 19.30 su SBS World Movies – Testament Of Youth



Il film è basato sulla biografia di Vera Brittain, una giovane donna che, dopo aver lottato per essere ammessa all’università di Oxford, abbandona i suoi studi per diventare un’infermiera. La decisione arriva dopo che il suo fidanzato, suo fratello ed alcuni dei suoi amici si arruolano per combattere nella Prima guerra mondiale.





Mercoledì alle 21.30 su SBS World Movies – The Red Riding Trilogy 1974



Il film è ambientato nello Yorkshire e segue un giovane giornalista mentre tenta di risolvere il caso di un serial killer ancora in libertà. Diretto da Julian Jarrold ed interpretato da Andrew Garfield, Sean Bean e Rebecca Hall, questo è il primo capitolo di una trilogia cinematografica tratta da una serie di romanzi di David Pearce. Se volete proseguire la visione, il secondo e il terzo film verranno trasmessi nelle sere successive (giovedì e venerdì), sempre su SBS World Movies.





Solo su SBS on Demand – Where Am I Going? (Quo Vado?)



In una piccola città italiana, Checco ha un lavoro garantito come dipendente pubblico. Quando un nuovo governo riformista si impegna a ridurre la burocrazia, la stabilità del suo posto fisso viene minacciata. E ora? Un enorme successo commerciale per il film diretto da Gennaro Nunziante con protagonista Checco Zalone, diventato il film italiano ad aver ottenuto il maggior incasso di sempre in termini assoluti in Italia, alle spalle nella classifica generale solo di Avatar.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .







