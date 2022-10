Come vi prendete cura della vostra salute mentale?

Lunedì 10 ottobre si è celebrata la giornata mondiale dedicata alla salute mentale, istituita dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, il cui tema per il 2022 era "Make mental health & well-being for all a global priority ."



Proprio il 10 ottobre SBS ha inaugurato il portale Mind Your Health , un’iniziativa dedicata alla salute mentale, dove potrete trovare podcast, articoli e risorse utili per la salute mentale. La pagina è www.sbs.com.au/mindyourhealth .





In occasione di queste iniziative abbiamo chiesto ad ascoltatori e ascoltatrici quali attività contribuiscono a renderli sereni e cosa fanno per alleviare il peso delle pressioni quotidiane.





"Cosa mi rende felice: cene con gli amici, la musica, il canto, l'arte, leggere, lo sport e lunghe passeggiate nella natura", ci ha scritto in un sms Paola da Sydney.





Le relazioni sociali sono in effetti un salvagente importante, che spesso viene meno per chi si è trasferito all'estero, creando una maggior vulnerabilità.





Solitudine e isolamento sociale possono avere un impatto molto negativo sul benessere individuale, ed è proprio per questo che il Coasit di Sydney ha deciso di dedicare due incontri gratuiti a questo tema, come ci ha spiegato Marco Zangari, che dirige il gruppo di counselling dell'organizzazione.





"Un'eredità positiva del Covid è che abbiamo riscoperto l'importanza della salute mentale", osserva Zangari al microfono di SBS Italian.



Il primo evento, diretto ai più anziani, si terrà la mattina di giorno 19 ottobre a Concord, e avrà il titolo “Ascoltati e resta connesso con la tua comunità”, con consigli pratici, dimostrazioni ed esercizi legati alla prevenzione e dalla cura della salute mentale.





Il secondo evento, diretto ai più giovani, si terrà il 20 ottobre, in serata, all’Italian Cultural Centre di Leichhardt. Il titolo sarà “Healthy Relationship & Mental Health”, e sottolineerà l’importanza dei legami sociali per chi emigra, i problemi che possono sorgere dall’isolamento, e consigli e strategie per arricchire la propria vita sociale.





"Ci siamo passati tutti", spiega Marco Zangari riferendosi a chi arriva dall'estero, "non avere una rete sociale purtroppo può causare dei problemi, e noi vogliamo normalizzare questa situazione (...) ma allo stesso tempo offrire strategie e consigli per conoscere nuove persone".



Essere in un posto nuovo vuol dire anche questo, costruirsi nuovi legami, nuovi rapporti Marco Zangari

Giulia Brazzoli, psicologa a Sydney, sottolinea che "il benessere psicologico è estremamente soggettivo", e il percorso per raggiungerlo e mantenerlo non rimane sempre lo stesso.





"Non solo non possiamo copiare dagli altri e non dobbiamo, ma anche noi stessi nel corso della vita cambiamo i nostri bisogni, i nostri obiettivi tantissime volte", spiega, "per cui è una questione di ascolto, di essere connessi e trovare uno spazio personale per ascoltarci".





Nel suo lavoro di psicologa spesso si trova a supportare persone nel "cercare di metter a fuoco e definire le cose che mancano in un certo momento, perché magari sono emersi nuovi bisogni che prima non c'erano", aggiunge Giulia Brazzoli.





"È un lavoro per portare a galla quelli che sono i nuovi bisogni, i nuovi obiettivi emersi, e trovare insieme il modo di raggiungerli".





I lettori e le lettrici in cerca di supporto possono contattare Lifeline 24 ore su 24, sette giorni a settimana al 13 11 14, o il Suicide Call Back Service al 1300 659 467 e la Kids Helpline al 1800 55 1800 (per i giovani dai 5 ai 25 anni). Maggiori informazioni sono disponibili sui siti internet di Beyond Blue.org.au e lifeline.org.au.





Embrace Multicultural Mental Health sostiene persone con background culturalmente e linguisticamente diversi.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.