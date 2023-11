Cosa guardare in TV tra Natale e Capodanno?

Venerdì alle 17.40 su SBS World Movies – The Man Who Invented Christmas





Siamo nel 1843 a Londra e Charles Dickens non se la sta passando bene. Impoverito, necessita di un successo al più presto. Basandosi su esperienze realmente vissute e con l’aiuto della sua fervida immaginazione nascono così Ebenezer Scrooge e il piccolo Tim nel classico Canto di Natale.





Venerdì alle 19.30 su NITV – Emmet Otter’s Jugband Christmas





Dopo una presentazione di Kermit la rana, inizia la storia degli Otter, una famiglia dai mezzi limitati. Con il Natale ormai alle porte, decidono di partecipare ad una competizione per poter vincere il primo premio, 50 dollari con cui poter acquistare dei regali per gli altri membri della famiglia. Il film del 1977, diretto da Jim Henson, ripropone i pupazzi Muppets e lo spirito natalizio che così bene riescono a raccontare.





Venerdì alle 21.30 su SBS World Movies – Blues Brothers





John Belushi e Dan Aykroyd tornano nel classico dei classici per il cinema di Natale, con la storia dei due fratelli Blues alle prese con il salvataggio dell’orfanatrofio in cui sono cresciuti. Per raccogliere i 5.000 dollari necessari ad evitare la chiusura, non ci si risparmierà tra scene irresistibili, numeri musicali indimenticabili e una quantità di macchine sfasciate da record.





Venerdì alle 23.55 su SBS – Il Nome della Rosa





SBS ci ha abituato ad alcune maratone notturne, per quello che in inglese si chiama binge watching . E se alla fine della giornata di Natale non riuscite a dormire (magari il pisolino pomeridiano si è prolungato eccessivamente?), torna la miniserie RAI dell’anno scorso Il Nome della Rosa con un cast internazionale, tra cui John Turturro e Rupert Everett. Dal celeberrimo libro di Umberto Eco, ecco la storia di Guglielmo da Baskerville, un frate francescano ospite di una abbazia italiana che nasconde un mistero sconvolgente.





Sabato alle 22.25 su SBS World Movies – Suspiria





Per un sabato sera da brividi, non potete perdere il remake del classico di Dario Argento diretto da Luca Guadagnino e uscito nelle sale nel 2018. Dakota Johnson e Tilda Swinton guidano un cast internazionale per un film che il regista ha desiderato ricreare fin dall’adolescenza. Un film tutto al femminile per stomaci forti.





Lunedì alle 14.00 su SBS Viceland – Rex in Rome





L’Ispettore Rex, il pastore tedesco più famoso della televisione degli anni Novanta, si è trasferito da Vienna a Roma dove continua la sua opera investigativa. La serie, cancellata dalla TV tedesca, era infatti popolarissima in Italia e in Australia e nel 2007 la RAI decise di riprenderla, spostando la produzione in Italia. Nei due episodi di oggi, un evento chiave della serie, con l’attentato da parte della mafia all’ispettore capo Lorenzo Fabbri.





Mercoledì alle 19.30 SBS Food – Simply Italian





In questo programma della TV britannica, l’italo-gallese Michela Chiappa ci dimostra come fare un’ottima pasta fresca a casa, senza il bisogno di particolari attrezzature. L’impasto è steso a mano per creare delle linguine che poi cuoce “alla primavera” con una salsa di verdure primaverili.





Mercoledì alle 21.30 su SBS World Movies – La Grande Bellezza





La vigilia della vigilia SBS World Movies ripropone il film di Paolo Sorrentino, vincitore del premio Oscar come Miglior Film Straniero nel 2014. Jep Gambardella, giornalista della dolce vita romana, riesamina la sua vita in occasione del suo sessantacinquesimo compleanno, con uno sguardo al passato di quella Roma godereccia e la sua assurda e squisita bellezza.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





