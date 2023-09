Da geometra a imprenditore edile di successo: la storia di Fabio e della sua Faber Homes

Dopo anni di lavoro come geometra in Italia, Fabio Bertocchi ha deciso di prendere una svolta radicale per reinventarsi.





"Ero stanco, deluso e arrabbiato e non vedevo alcuna prospettiva per me in Italia", racconta Fabio ai microfoni di SBS Italian.



La scelta dell'Australia è stata influenzata dall'opportunità offerta dal visto Working Holiday, che gli ha concesso un anno per lavorare e imparare l'inglese.





Nonostante le sfide linguistiche iniziali, Fabio ha sfruttato questa opportunità per crescere professionalmente e dare forma al suo sogno di costruire qualcosa di suo.



"L'adattamento è stato fondamentale, ho dovuto imparare nuove tecniche di costruzione e adattare le mie competenze italiane al contesto australiano", spiega Fabio, che alla fine ha trovato la sua strada nel settore delle ristrutturazioni, fornendo servizi di alta qualità che gli hanno permesso di creare un nome per sé stesso in un mercato competitivo come quello di Sydney.





"La burocrazia, anche se presente, è stata più gestibile rispetto all'Italia, con una chiara lista di attività da seguire per ottenere i risultati desiderati", afferma Fabio in relazione all'apertura della sua impresa.





Fabio ha anche abbracciato il potere dei social media e del marketing digitale per far conoscere Faber Homes. Ha creato infatti una solida presenza online, dimostrando che il marketing è un pilastro fondamentale per il successo aziendale nell'era digitale.



Guardando al futuro, Fabio ha in mente un obiettivo ambizioso: stabilizzare Faber Homes come un marchio riconosciuto per la qualità e l'affidabilità nel settore delle costruzioni in Australia.





