Da Roma a Sydney per diventare un pugile professionista

Mirko Pizzi era solo un ragazzino quando ha iniziato ad appassionarsi alla boxe nella sua città natale, ma poi la vita lo aveva portato ad uno stop.





"Quando sono arrivato in Australia pensavo di essere qui solo per viaggiare, e invece a Sydney ho avuto l'occasione che mi ha cambiato la vita e sono diventato un pugile professionista", ha raccontato Pizzi ai microfoni di SBS Italian.

Oggi Mirko è il campione in carica per la categoria superwelter in NSW, un equivalente dei pesi medi leggeri in Italia, all'interno della quale i pugili non devono superare i 69 kg.





"Da quando sono passato da dilettante a professionista la mia vita e la mia settimana sono molto cambiate, ho aumentato le ore dedicate all’allenamento e alla preparazione atletica", continua Mirko.





In Australia uno sport come la boxe è molto popolare, e la differenza rispetto a quello che succede in Italia sembra essere essenzialmente economica.

"Mi alleno in palestra fino a tre volte al giorno e quando sono in preparazione fino a 12 volte a settimana, non ho molto tempo per fare altro. Fortunatamente qui in Australia ci si può mantenere con questa professione perché ci sono fondi dedicati, non come in Italia dove conta solo il calcio, e i miei colleghi hanno tempo di allenarsi solo dopo aver finito di lavorare", conclude il campione in carica.





Ascolta l'intervista a Mirko Pizzi:

