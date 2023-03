Dal trapianto di midollo, alla corsa: una maglia azzurra ai Transplant Games di Perth

“Andare in fondo, per arrivare lontano” è il motto scelto da Stefano Dalvai, originario di Borgo Valsugana in provincia di Trento, in preparazione ai 24esimi World Transplant Games .





La manifestazione, che si svolgerà a Perth tra il 15 e il 21 aprile, vedrà 2.500 atleti da 60 nazioni sfidarsi in 17 discipline sportive. Si tratta del più grande evento internazionale di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti.





I partecipanti sono persone che hanno ricevuto un trapianto (di organi o cellule staminali), o pazienti sottoposti a terapie farmacologiche immunosoppressive.



“Nel 2023 festeggerò nove anni dal mio trapianto di midollo osseo. Nove anni dalla mia rinascita, dopo aver toccato il fondo”, racconta Stefano Dalvai ai microfoni di SBS Italian.





Stefano vestirà la maglia azzurra per l’ANED, l’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto, per partecipare alle gare di corsa.



Ascolta l'intervista a Stefano Dalvai cliccando sul tasto 'play' in alto.

Nel luglio del 2014, Dalvai – che allora aveva 26 anni - ha ricevuto una diagnosi di leucemia mieloide acuta.





“Da un giorno all’altro tutti i miei progetti di vita sono andati in frantumi. Ho trascorso sei mesi in camera sterile per prevenire infezioni che mi avrebbero condannato”.





Dopo due cicli di chemioterapia, Dalvai è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo.



Sono rinato grazie ad un donatore. È stato l’inizio di una nuova vita

Dopo un lungo percorso di cure che l'ha portato alla guarigione, Dalvai ha scoperto la passione per la corsa sei anni fa.





“Correre rappresenta una rinascita, il traguardo di un obiettivo della vita. Con la malattia ho scoperto limiti che non conoscevo, e così come nella corsa sono limiti che non conosci ma che cerchi di superare. Grazie alla corsa ho conosciuto me stesso e posti nuovi e lontani, come Perth quest’anno”.





“Quando si ha a che fare con la malattia anche così giovani si capisce che la salute è la cosa più importante, che ogni giorno è un regalo”.





Dalvai oggi è padre di due gemelle di tre anni, Adele e Vittoria, e si impegna attraverso lo sport in eventi di sensibilizzazione sul tema della donazione.



I World Transplant Games sono aperti anche alle famiglie di donatori e trapiantati.





“Spesso ad ammalarsi non è solo chi subisce la malattia, ma tutta la famiglia. Nella malattia come nello sport, se si lotta tutti insieme si riesce a raggiungere un obiettivo più grande”.





“L'Australia è un Paese leader nei trapianti e nella cura dei pazienti che subisconi trapianti, li sostiene nel lungo viaggio di ritorno alla salute”, spiega Chris Thomas, CEO di Transplant Australia e presidente di World Transplant Games .





“Gli atleti trapiantati si incontreranno per aiutare tutte le persone che hanno bisogno di trapianto promuovendo la donazione di organi e tessuti e mostrando al mondo cosa si può ottenere con un trapianto”.





In Australia, solo il 36% della popolazione è iscritto al registro donatori di organi. Thomas si augura che la manifestazione potrà raddopppiare il numero dei donatori.





Maggiori informazioni sulla donazione di organi in Australia sono disponibili sul sito donatelife.gov.au .



